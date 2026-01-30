При оформлении пенсии учтут всех детей

В 2026 году вступили в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми учитывается при оформлении пенсии матери без ограничений. До этого в стаж матери шел уход максимум за четырьмя детьми. Согласно новому порядку, при оформлении пенсии учитывают пятого, шестого и всех следующих детей в семье. За них мама получит стаж или пенсионные коэффициенты: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.

Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. Специально для них Социальный фонд заранее открыл прием заявлений о перерасчете пенсии.



В Чувашии более 3 тысяч многодетных матерей, воспитывающих 5 и более детей, обратились в Отделение СФР по Чувашии с заявлениями для перерасчета пенсии. Подать заявление можно во всех клиентских службах отделения и на портале госуслуг. Увеличенные после перерасчета выплаты многодетные мамы начали получать с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии сделан с января.



При подаче электронного заявления через портал «Госуслуги» следует выбрать «Перерасчет размера пенсии». К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении.



Отделение СФР по Чувашии.