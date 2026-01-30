Под снежным натиском: коммунальщики держат оборону

Зима — серьезное испытание для коммунальных служб, ответственных за содержание дорог. Обильные снегопады, метели и гололед требуют усиленной работы, и именно в этот период особенно важно оперативно реагировать на погодные условия, обеспечивать безопасность жителей и комфорт передвижения по улицам.

Январь в этом году выдался по-настоящему снежным. Едва успели расчистить новогодние заносы, как на этой неделе снова идет обильный снегопад. Как же коммунальщики Шумерли справляются с зимними испытаниями, достаточно ли у них сил и техники? Об этом — в интервью с генеральным директором ООО «Благоустройство» Владимиром Михайловичем Афошиным.

Для многих шумерлинцев ООО «Благоустройство» — это достаточно новое название. Расскажите о вашей организации немного подробнее. С какого времени Вы ее возглавляете?

Изначально, до 2021 года, функции по текущему содержанию дорог города Шумерли выполнялись МУП «Коммунальник». С 2021 года эти обязанности были переданы в МУП «Шумерлинское городское БТИ», для чего был создан отдельный дополнительный цех. Данное предприятие осуществляло свою деятельность в такой форме около трех лет. Впоследствии на уровне правительства было принято решение о ликвидации всех муниципальных унитарных предприятий или их преобразовании в иную организационно-правовую форму. В связи с этим руководством округа было принято решение о преобразовании МУП «Шумерлинское городское БТИ» в ООО «Благоустройство», и с мая прошлого года предприятие работает под новым названием. Я возглавил его в феврале 2024 года.

Расскажите, какие задачи стоят перед вашей организацией в зимнее время?

На зимний период у нас заключен контракт на содержание дорог города, который подразумевает очистку асфальтированных дорог и тротуаров, посыпку песко-соляной смесью. Также в контракте прописана очистка частного сектора. Мы работаем в черте города, но дополнительно нас попросили взять на обслуживание деревню Шумерлю.

Сколько человек на сегодняшний день работает у вас в штате? Хватает ли людей для выполнения работ? Как распределяются силы и техника?

На сегодняшний день в организации в общей сложности работают тридцать четыре человека. На мой взгляд, работников достаточно, ведь снег выпадает далеко не каждый день. Мы стараемся правильно распределять объем работы, например, центральные улицы работники начинают чистить все вместе, затем разъезжаются по менее узким улицам. Схема существует — она отлажена, особых проблем нет.

После снегопада работа по уборке улиц начинается, как правило, после 22:00 или после полуночи. Ранее это осуществить невозможно из-за интенсивного дорожного движения. В зависимости от погодных условий и интенсивности осадков мы стараемся завершить очистку всех центральных улиц к 8 часам утра, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и пешеходов.

После ночной работы техники, примерно к 4-5 часам утра, к выполнению задач приступают дорожные рабочие. Их первоочередной задачей является расчистка пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Это делается для того чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение пешеходов и удобство пассажиров, позволяя им безопасно переходить дорогу и пользоваться общественным транспортом.

Как у вас обстоят дела с транспортом? Есть ли планы по дооснащению парка техники?

У нас имеются два грейдера, два фронтальных погрузчика, которые выезжают после основного потока транспорта, убирают заезды и разъезды; три трактора «Беларус». Есть пескоразбрасывающая машина КДМ и прицепной разбрасыватель песко-соляной смеси, используемый для тротуаров.

В последний раз парк техники обновляли лет 5 назад — получали маленький трактор (МТЗ-320.4), который используется при очистке тротуаров. Техники не всегда хватает, используем наемный транспорт, но в любом случае, у нас пока нет возможности закупить транспорт своими силами.

Имеются ли проблемы с закупкой материалов (песка, соли)? Хватает ли запасов на сезон?

На сегодняшний день проблем с этим нет. Заготовлено около тысячи тонн песко-соляной смеси. По нашим прогнозам, до конца этого сезона должно хватить.

Вопрос от читателей: кто должен чистить проезды между домами?

По действующим нормативно-правовым актам, ответственность за очистку проездов между домами возлагается на ТСЖ (товарищество собственников жилья), ТСН (товарищество собственников недвижимости) и управляющие компании (УК).

Важно отметить: хотя юридическая ответственность лежит на вышеуказанных организациях, наше предприятие в рамках своих возможностей не отказывает в помощи, когда к нам обращаются. Если основные городские дороги уже расчищены и наши работники имеют свободные ресурсы, мы стараемся выехать и помочь в расчистке межквартальных проездов, понимая важность беспрепятственного доступа для жителей.

Часто ли поступают жалобы от жителей?

Наиболее обильный снегопад в этом году пришелся на новогодние каникулы. Жалоб, точнее, недовольных людей, было много — от этого никуда не деться, ведь каждый привык думать, что там, где он живет, должно быть расчищено в первую очередь. Людям не важно, что есть основные дороги, где проходит большой поток транспорта, и именно они должны убираться в первую очередь, а уже потом все остальные. Это необходимо для обеспечения безопасности движения основного потока.

Конечно, можно набрать большой штат работников, но на их содержание нужны немалые средства, а снег идет далеко не каждый день. Допустим, прошёл снегопад, мы выехали, быстро всё убрали, а затем неделю стояли морозы, снега нет. В остальное время люди будут сидеть без дела?

Как жители могут сообщить о снежных завалах?

Сообщить о снежных завалах и оставить заявку можно по номеру 2-02-66. Диспетчер проанализирует ситуацию, полученные заявки и грамотно всё распределит. Возможно, из какого-то микрорайона поступило уже несколько запросов и их можно выполнить за одну поездку, а не ехать каждый раз из-за одной заявки.

Очень хотелось бы понимания со стороны жителей, чтобы они спокойнее относились к неблагоприятным погодным условиям, когда, например, снег идет по несколько дней. Чтобы они не проявляли агрессию, а просто позвонили. Мы обязательно включимся в работу и приведем всё в нормальное состояние, пусть не моментально, а в течение нескольких часов, дней.

На жалобы людей, конечно, реагируем и стараемся помочь, как только предоставляется возможность. Но, прежде всего, стараемся уделять большое внимание профилактике аварийных ситуаций.

Наша работа ведется на постоянной основе, и с подробной информацией о ней вы можете ознакомиться в нашем Telegram-канале ООО «Благоустройство» и группе в сети «ВКонтакте».

Татьяна Александрова.








