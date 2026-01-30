Медики вернули пенсионерку к активной жизни

История Елены Германовны, 73-летней пациентки Шумерлинского ММЦ из Аликовского района, – яркий пример того, как современные медицинские технологии и слаженная работа врачей могут сотворить настоящее чудо. Благодаря оперативным действиям специалистов медицинского центра женщина не только избежала тяжелых последствий инсульта и тромбоэмболии, но и вернулась к активной жизни.

«В тот вечер, когда я пришла на хор в наш сельский дом культуры, почувствовала себя плохо, – вспоминает Елена Германовна. – Вдруг голова закружилась, я потеряла сознание. Очнулась от сильной боли в левой руке. Помню, как быстро приехала скорая, а дальше всё было как в тумане». Женщину экстренно доставили в приемное отделение Шумерлинского медцентра. Клиническая картина была тревожной: холодная левая рука, отсутствие пульсации, признаки инфаркта мозга. По клинике у больной был инфаркт мозга и тромбоз левой верхней конечности.



«Мы действовали оперативно, – рассказывает заведующая неврологическим отделением Надежда Быкова. – Учитывая, что пациентка была доставлена в рамках действия «терапевтического окна», мы приняли решение о проведении тромболитической терапии в условиях отделения анестезиологии и реанимации. Это современный метод лечения, направленный на растворение тромба и восстановление кровотока в пораженной артерии». Своевременно проведенная терапия дала ожидаемо положительный результат. Уже после процедуры рука приобрела естественный цвет и температуру, в лучевой артерии появилась пульсация. Клинические проявления инсульта также пошли на спад.



Этот случай – не просто история выздоровления, а подтверждение успешной работы первичного сосудистого отделения Шумерлинского медцентра. Отделение занимает второе место в Чувашии по достижению целевых показателей в лечении инсультов. В 2025 году здесь была проведена 61 процедура тромболизиса, а процент оказания данной терапии пациентам, поступившим в «терапевтическое окно», составил 51,3 %, что значительно выше установленных требований.

«Наша главная цель – вернуть пациента к полноценной жизни, – подчеркивает Надежда Быкова. – Благодаря реализации национального проекта в сфере здравоохранения мы получили современный компьютерный томограф, что позволило значительно повысить точность диагностики и эффективность лечения пациентов с сосудистыми заболеваниями».



Первичное сосудистое отделение на 30 коек в медцентре создано в 2008 году. Сегодня оно оснащено современным оборудованием и телемедицинской связью для консультаций со специалистами Республиканской клинической больницы. В отделении работает мультидисциплинарная бригада врачей, включая неврологов, кардиологов, психологов, логопедов и врачей ЛФК. «Ранняя реабилитация – один из ключевых принципов нашей работы, – отмечает Надежда Быкова. – Мы начинаем восстановление пациента практически с момента поступления в отделение реанимации. Для этого мы используем современные методики, такие, как укладки, ортезирование конечностей, механотерапию, физиотерапию, а также занятия с психологом и логопедом».



Елена Германовна начала проходить курс реабилитации в неврологическом отделении практически сразу после перевода из отделения анестезиологии и реанимации. Она полна решимости вернуться к своим любимым занятиям: пению в хоре, работе в огороде и заботе о домашнем хозяйстве. «Я уверена, что благодаря поддержке врачей и близких смогу полностью восстановиться, – говорит женщина. – Я хочу еще много лет жить активно и радовать своих детей, внуков и правнуков!»



Источник: Шумерлинский ММЦ.