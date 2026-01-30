Культура Чувашии бьет рекорды: проект «Ярко в Чувашии» продолжает радовать жителей и гостей региона

Учреждения культуры Чувашии продолжают активно участвовать в проекте Главы региона Олега Николаева «Ярко в Чувашии», который стартовал в сентябре 2025 года и стал логичным продолжением летнего проекта «Яркое лето Чувашии».



«При постоянной поддержке Главы Чувашии Олега Николаева проект «Ярко в Чувашии» позволил культуре нашей республики обрести новый мощный импульс развития. Мы отмечаем резкое увеличение числа посетителей театров, музеев и кинозалов. Подобные мероприятия перестали быть простой развлекательной программой — они укрепляют позитивный имидж региона, стимулируют внутренний туризм и делают жизнь наших граждан насыщеннее и ярче», — подчеркнула министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.



Проект демонстрирует открытость культурных площадок для новых зрителей и читателей.

«С сентября прошлого года нами организовано более 630 мероприятий, которые привлекли свыше 135 тысяч гостей. Социальные сети помогают нам расширить круг друзей и единомышленников, позволяя охватить огромную аудиторию — на сегодняшний день эти цифры перешли отметку в полтора миллиона пользователей», — отметила первый заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Татьяна Казакова.

Проект объединил усилия ключевых учреждений культуры региона: государственных театров, филармонии, ансамбля песни и танца, Дома дружбы народов и Республиканского центра народного творчества. Активно подключились и библиотеки Чувашии, государственные музеи, а также кинозал «Сеспель». Программа «Пушкинская карта» сделала доступными многие мероприятия для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет, позволив молодым людям свободно посещать театры, музеи и прочие учреждения культуры.

Участие в проекте вдохнуло новую жизнь в культурные площадки: стены зданий украсили яркие баннеры с логотипом «Ярко в Чувашии», а репертуары театров получили единый стиль оформления. Оформление помещений добавляет праздника и подчеркивает уникальность каждого мероприятия, сохраняя при этом индивидуальность каждой площадки.

Особенно выделяется работа Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова. Постоянно обновляемая афиша привлекает разнообразием предложений — спектакли, творческие вечера, встречи с актёрами. Наибольшего успеха театр достиг в новогодние праздники, организовав около сотни мероприятий, которые посетили более 13 тысяч человек. Такая популярность стала возможна благодаря участию в проекте «Ярко в Чувашии», значительно повысившего количество посетителей. По словам директора театра, заслуженного работника культуры Чувашии Елены Николаевой, ожидается продолжение успешного сотрудничества: «Летом планируем провести серию увлекательных экскурсий по закулисью под названием «Весь мир — театр». Благодаря активной работе портала «Ярко в Чувашии» и растущей популярности проекта, мы ожидаем значительный приток туристов. Уже сейчас люди активно посещают сайт, чтобы узнать о новых мероприятиях. Экскурсии будут проводиться регулярно, и мы уверены, что летом нас ждет еще больше гостей, желающих заглянуть за кулисы театра».

Зрители тепло принимают инициативу Главы региона.

Постоянный зритель кинозала «Сеспель», житель Чебоксар Михаил Смирнов подчеркнул: «Приятно наблюдать, какое разнообразие мероприятий предлагает проект «Ярко в Чувашии». Приятно удивлён возможностью узнавать о кинопремьерах прямо на сайте. Часто хожу в Чувашский ТЮЗ им. М. Сеспеля, где можно сходить не только на спектакль, но и посмотреть фильм».

Наталья Семёнова, частый гость Чувашской республиканской детской юношеской библиотеки, делится своими эмоциями: «Проект «Ярко в Чувашии» открыл для меня новое восприятие посещения библиотек. Я раньше считала, что библиотека — это исключительно чтение книг, а оказалось, что это полноценное пространство для интеллектуальных занятий и творчества. Бесконечно рада такому большому количеству интересных мероприятий: мастер-классов, лекций, выставок и литературных чтений. Это здорово, что у нас есть столько возможностей для культурного отдыха».

Проект «Ярко в Чувашии» продолжает активно развиваться, ежегодно привлекая всё больше любителей искусства. Сегодня он играет важную роль в культурной жизни республики, создавая условия для активного участия всех жителей и гостей региона в многообразии творческих начинаний.