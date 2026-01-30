В поддержку ветеранов боевых действий и их семей

Ветераны СВО, признанные безработными, смогут заключать социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности без учёта нуждаемости, то есть без оценки среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. Аналогичное право получат супруги ветеранов с инвалидностью I или II групп в случае отказа самого ветерана от этой меры поддержки. Единовременная выплата на открытие собственного дела в рамках соцконтракта составит до 350 тыс. рублей.



В Чувашии эта мера органично дополняет региональные инициативы по поддержке участников спецоперации и их семей. В частности, при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» центр «Мой бизнес» проводит образовательную программу «СВОи в бизнесе». В 2025 году в двух потоках проекта обучено 44 человека.



Отдельное направление работы центра – подготовка претендентов на соцконтракт. Резидент центра – Республиканский бизнес-инкубатор – разрабатывает для желающих заключить соцконтракт бизнес-планы, помогает структурировать идеи и рассчитать экономику проекта.



Минэкономразвития Чувашии.