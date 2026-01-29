Депутаты Шумерлинского муниципального округа вместе с активными гражданами — членами партии «Единая Россия» поддержали республиканскую акцию «Помоги дворнику». Была проведена очистка территории школы № 3 и катка в селе Торханы.



Чистота и порядок в общественных местах — важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды для жителей округа. Спасибо всем, кто присоединился к акции и внес свой вклад в благоустройство нашего округа! Вместе мы сделаем его лучше!

С. Степанова, исполнительный секретарь Шумерлинского местного отделения партии «Единая Россия».