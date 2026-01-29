О льготах при уплате налога на имущество

В прошлом году в Чувашии 2,4 тысячи юридических и 574 тысячи физических лиц воспользовались льготами при уплате налогов на имущество за 2024 год. В результате организации получили льготы на сумму свыше 822 млн рублей, а граждане — 398 млн рублей.

При этом физическому лицу, у которого возникло право на льготу по тому или иному основанию, не нужно сообщать об этом в налоговый орган. Указанные сведения поступают в налоговые органы в порядке электронного взаимодействия от уполномоченных лиц. К таким категориям граждан относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, лица, пострадавшие в техногенных катастрофах, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы похищенного транспорта и хозяйственных построек до 50 м², расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.



Вместе с тем продолжает действовать и заявительный порядок предоставления льгот. Любое лицо вправе обратиться с заявлением о налоговой льготе, если она не была предоставлена по тем или иным причинам. Подать такое заявление рекомендуется до 1 апреля 2026 года. Сделать это можно при личном обращении в любой налоговый орган, через МФЦ, а также направив обращение по почте или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Предоставление налоговых льгот по имущественным налогам юридическим лицам производится в аналогичном порядке. Для этой категории налогоплательщиков также реализован и широко применяется беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот на основании имеющейся у налоговых органов информации.



С полной информацией о налоговых льготах можно ознакомиться с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.

Управление ФНС по Чувашии.