В Чувашии планируется создание единого тарифного меню и внедряется возможность оплаты проезда по геолокации

«Наша цель к 2030 году – чтобы 85 % автобусов и троллейбусов в республике были новыми: планируем закупить 133 троллейбуса и 325 автобусов. Для достижения этого только в ближайшую трёхлетку направим 1,7 млрд рублей, что позволит приблизиться к поставленной цели и планомерно привести городской транспорт к современным стандартам», — подчеркнул Олег Николаев.

Парк общественного транспорта Чувашской Республики заметно обновился: на маршруты в прошлом году вышли 92 современных низкопольных автобуса. Также открыты новые троллейбусные маршруты между Чебоксарами и Новочебоксарском, по которым за год перевезли более 7,3 млн человек.

Для пассажиров готовятся новые удобные решения. Планируется внедрение единых проездных билетов, которые будут действовать в автобусах и троллейбусах Чувашского транспортного управления. Также ведется работа над безналичной оплатой проезда по геолокации через мобильное приложение по системе GeoPay без помощи валидаторов и QR-кодов.

Параллельно повышаются требования к перевозчикам. Работа на маршрутах будет вестись по единым стандартам безопасности, качества обслуживания и технического состояния подвижного состава.

Важной частью деятельности транспортной отрасли республики остаётся содержание и развитие дорожной сети.

«В прошлом году на дороги было направлено 8,1 млрд рублей. В порядок привели 570 км дорог, в три раза увеличили объём работ на региональной сети. В населённых пунктах вдоль трасс смонтировали 12 км наружного освещения, что повысило безопасность движения в тёмное время суток», — отметил Максим Петров.

Для сохранности дорожной инфраструктуры продолжается модернизация пунктов весогабаритного контроля. В эксплуатацию уже введены комплексы в Ибресях и Ядрине, в Чуварлеях и Нискасах работы находятся на завершающей стадии. Контроль за перегрузом усиливается и за счёт цифровых решений: совместно с ГИБДД выстраивается система автоматической фиксации нарушений, обеспечивающая формирование полноценной доказательной базы. Глава республики поставил задачу ведомству и профильным службам навести порядок с точки зрения неотвратимости наказания.

Для оценки состояния дорог внедряются технологии машинного зрения и искусственного интеллекта. «Цифровой двойник» региональной сети дорог позволяет дистанционно выявлять дефекты покрытия, повреждения ограждений и другие нарушения, сокращая время от обнаружения проблемы до её устранения и повышая эффективность дорожных работ.

Новым элементом туристической инфраструктуры республики станет ретропоезд «Чебоксары — Канаш». Он станет частью туристического продукта, который объединит транспорт, экскурсионные маршруты и региональные бренды, сделав поездку привлекательной и содержательной для жителей и гостей республики.