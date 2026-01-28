Шумерлинский медицинский центр подводит итоги первого года участия в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь»

Шумерлинский медицинский центр (ШММЦ) в 2025 году активно включился в реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества и продолжительности жизни жителей. Первый год участия стал периодом активной работы по всем направлениям – от профилактики до модернизации материально-технической базы.

"Здоровье начинается здесь": акцент на профилактике и ранней диагностике

В рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» ШММЦ сделал особый упор на профилактические мероприятия. Диспансеризация и профилактические осмотры стали ключевым инструментом выявления заболеваний на ранних стадиях. Благодаря активной информационной работе, охват населения профилактическими мероприятиями значительно вырос.

Специалисты ШММЦ провели 20731 профилактических осмотров и диспансеризаций, включая углубленную диспансеризацию для лиц, перенесших Covid-19. Особое внимание уделялось выявлению факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

«Мы видим, что люди становятся более ответственными к своему здоровью, – отмечает врач терапевт кабинета медицинской профилактики Людмила Демидова. – Все больше жителей округа откликаются на наши приглашения пройти диспансеризацию. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно». В 2025 году мы впервые выявили 491 случай болезней системы кровообращения, 77 случаев заболевания сахарным диабетом, в 44 случаях обнаружили злокачественные новообразованиями на ранних стадиях благодаря диспансеризации.»

Активно проводились различные мероприятия: «День открытых дверей», «Диспансеризация выходного дня», проект Главы Чувашской Республики Олега Николаева «Шаг к здоровью», что позволило нам охватить большее число пациентов. По результатам проекта «Шаг к здоровью» в 2025 г. по Шумерлинскому медцентру врачом терапевтом осмотрено 4313 человек, из них 446 направлены на дообследование. Узкими специалистами (офтальмолог, эндокринолог, дерматолог, гинеколог, стоматолог, кардиолог, невролог) осмотрен 2001 пациент. Впервые выявлено 96 заболеваний, из них 9 сахарный диабет, 71 – артериальная гипертония, 8 — катаракта, 4 – глаукома, 4 – ишемическая болезнь сердца. В рамках работы проекта были вакцинированы 149 жителей от сезонного гриппа и Covid-19. Все пациенты с впервые установленными диагнозами взяты на диспансерный учет для дальнейшего наблюдения и лечения.

Большой акцент в этом году сделан на диспансеризацию пациентов репродуктивного возраста. При этом у 161 женщины выявлено заболевание репродуктивной системы на ранних стадиях. Раннее выявление заболеваний репродуктивной сферы позволяет нашим пациентам своевременно начать лечение и подарить себе и своей семье шанс на здоровое родительство.

Модернизация объектов первичного звена здравоохранения для улучшения качества медицинских услуг









В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в ШММЦ в 2025 г. шли строительно-ремонтные работы одновременно на трех площадках: капитальный ремонт здания городской поликлиники (ул. О.Кошевого, 6), капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Ходары Шумерлинского МО, строительство нового офиса врача общей практики в с. Семеновское Порецкого МО. Ремонтные работы в здании городской поликлиники полностью завершены, в настоящий момент решается задача по укомплектованию мебелью и медицинским оборудованием. Строительно-ремонтные работы в Ходарах и Семеновском проводятся с небольшим опозданием от заявленного графика, но запланированы к завершению в первом квартале текущего года.

Цифровые технологии на службе здоровья

Активное внедрение цифровых технологий стало еще одним важным направлением работы. Развитие телемедицинских консультаций позволило жителям отдаленных районов получать консультации узких специалистов, не выезжая за пределы города.

Согласно статистическим данным, в 2025 году в ШММЦ было проведено 2379 телемедицинских консультаций со специалистами из других медицинских организаций, из них 16 со специалистами из медицинских организаций других регионов, в т.ч. Москвы. Кроме того, использование телемедицинских консультаций врач-врач внутри медицинского центра 1867, позволило нашим пациентам получить своевременную специализированную медицинскую помощь в ФАП, врачебных амбулаториях, ОВОП в отдаленных населенных пунктах.

Социальные сети как инструмент информирования и обратной связи

Шумерлинский медицинский центр активно использует социальные сети (vk.com/by_shmmc_mch, t.me/shum_mmc, https://max.ru/id2125008440_gos) для информирования населения о профилактических мероприятиях, новых услугах и возможностях. В группе ВКонтакте состоит 1502 подписчика, за 2025 г. группа привлекла 265 новых подписчиков. В 2025 г. создан канал в мессенджере MAX, который уже привлек 106 подписчиков. Во всех официальных источниках Шумерлинского медицинского центра регулярно публикуются полезные статьи о здоровом образе жизни, советы врачей и анонсы мероприятий.

Борьба с сахарным диабетом

Региональная программа по борьбе с сахарным диабетом активно работала в 2025 г. в рамках реализации мероприятий Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Федеральный проект включает пять направлений, в числе которых и организация кабинетов «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Региональная программа также направлена на раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений.

В мае 2025 г. в поликлинике Шумерлинского медцентра прошло первое занятие Школы пациентов в обновленном кабинете. Благодаря целевой субсидии из республиканского бюджета по реализации и оснащению Школ для пациентов с сахарным диабетом были закуплены столы и стулья для пациентов, шкафы для хранения инвентаря, офисная техника. Наибольший интерес у пациентов вызывает сенсорная интерактивная панель для демонстрации информационного материала и комплект муляжей продуктов питания.

Гепатит С: профилактика, диагностика и лечение в рамках нацпроекта

В рамках масштабной инициативы национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», Шумерлинский медицинский центр активно включился в борьбу с гепатитом С, уделяя особое внимание ранней диагностике и минимизации рисков распространения этого опасного заболевания.

Гепатит С коварен своей бессимптомностью на ранних стадиях, что затрудняет своевременное выявление и лечение. Осознавая эту проблему, ШММЦ активно внедряет скрининговые программы, позволяющие выявлять вирус на самых ранних этапах.

«Ранняя диагностика – это наш главный союзник в борьбе с гепатитом С, – подчеркивает заведующая поликлиникой Дарья Чиркова. – В большинстве случаев заболевание долгое время не проявляет себя, и человек может даже не подозревать о том, что он инфицирован. Именно поэтому мы призываем всех жителей, особенно старше 25 лет, проходить скрининговые обследования в рамках диспансеризации.»

В 2025 году в ШММЦ 1434 человека прошли обследование на гепатит С в рамках диспансеризации. Все пациенты с подтвержденным диагнозом получают необходимую противовирусную терапию, эффективность которой тщательно отслеживается. Ведется учет больных в Федеральном регистре вирусных гепатитов, обеспечивается эффективное лечение и контроль за распространением заболевания.

«Мы видим, что наши усилия приносят плоды, – отмечает главный врач ШММЦ Владимир Валерьевич. – Благодаря активной работе по профилактике, ранней диагностике и лечению гепатита С, мы можем не только улучшить здоровье наших пациентов, но и предотвратить дальнейшее распространение этого заболевания в нашем регионе.»

Новые кадры – залог здоровья населения!

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Шумерлинский медицинский центр уделяет особое внимание укреплению кадрового потенциала – ведь именно профессиональные и преданные своему делу специалисты являются основой качественной медицинской помощи.

«Кадры решают всё!» – этот девиз как нельзя лучше отражает нашу работу, – говорит начальник отдела организационной и кадровой работы ШММЦ Мария Ксенофонтова. – Мы понимаем, что без квалифицированных специалистов невозможно обеспечить высокий уровень оказания медицинской помощи. Поэтому мы активно работаем над привлечением новых кадров, поддерживаем молодых специалистов и повышаем престиж медицинских профессий."

В 2025 году коллектив ШММЦ пополнился новыми сотрудниками: 10 врачей, 14 медицинских сестер. Каждый новый сотрудник – это ценный вклад в развитие нашего медицинского центра и улучшение качества медицинских услуг для жителей Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов.

Особое внимание уделяется программе целевого обучения. В настоящее время 32 будущих врачей и медицинских сестер проходят подготовку по целевым направлениям от ШММЦ. В 2025 году 2 молодых специалистов – врачей и 3 медицинских сестер – успешно завершили обучение и приступили к работе в нашем центре.

Кроме того, в рамках программы «Земский фельдшер» в ШММЦ трудоустроены 4 специалиста, которые будут оказывать медицинскую помощь жителям сельской местности.

«Мы гордимся нашим коллективом, – говорит начальник отдела организационной и кадровой работы. – В ШММЦ работает 675 сотрудников, из которых 374 – медицинские работники, среди них – 3 заслуженных врачей. В нашем медицинском центре продолжает активно развиваться наставничество, что позволяет молодым специалистам набираться опыта и быстро вливаться в коллектив»

Для поддержки сотрудников в ШММЦ реализуется целый комплекс социальных мер:

Выплачиваются стипендии студентам-целевикам.

Предоставляются выплаты начинающим врачам и медицинским сестрам.

Предусмотрены компенсации за аренду жилья и проезда до места работы.

ШММЦ продолжает активно развиваться и привлекать новых специалистов.

Результаты 2025 года и перспективы на будущее

Первый год участия в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь» стал для ШММЦ периодом активной работы и значительных достижений. Благодаря совместным усилиям медицинских работников и жителей муниципалитета удалось добиться увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями, улучшить качество диагностики и лечения заболеваний.

«Мы рассматриваем национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“ как возможность для развития нашего медицинского центра и улучшения здоровья населения, – подводит итоги главный врач ШММЦ Владимир Кутин. – В 2026 году мы планируем продолжить работу по всем направлениям, уделяя особое внимание профилактике заболеваний и внедрению новых технологий. Наша главная цель – сделать медицинскую помощь более доступной и качественной для каждого жителя.»

Источник: Шумерлинский ММЦ.