Чувашия на пути к вводу миллиона квадратных метров жилья в год

Глава Чувашии Олег Николаев и министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов подвели итоги работы стройкомплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 2025 год и определили стратегические задачи на текущий.

«Свыше 4,3 млрд рублей направлено на улучшение жилищных условий для почти 3 тыс. семей, включая льготную ипотеку и жильё для молодых специалистов в округах. Последнее направление считаю приоритетным для развития муниципалитетов. До 2028 года предусмотрены масштабные вложения в отрасль: инвестируем 29 млрд рублей в строительство 126 социально важных объектов. Двигаемся к цели в миллион квадратных метров жилья ежегодно. Всё для того, чтобы жизнь в Чувашии становилась комфортнее и современнее», — подчеркнул Олег Николаев.

Министр доложил о высоких показателях, достигнутых стройкомплексом. Объём строительных работ за предыдущий год составил более 70 млрд рублей, а средняя зарплата в отрасли превысила среднереспубликанский уровень.

Одним из ключевых итогов года стало перевыполнение плана по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В республике введено 821,3 тыс. кв. м. жилья значительную часть из которого составило индивидуальное жилищное строительство — 432 тыс. кв. м. По обеспеченности жильём Чувашия входит в число лидеров ПФО и занимает высокие позиции в общероссийском рейтинге.

В 2025 году капитальный ремонт проведён в 132 многоквартирных домах, заменены 137 лифтов. Завершены крупные проекты по модернизации тепловых сетей в Алатыре и Шумерле. Газифицированы 10 населённых пунктов, построено более 48 км газовых сетей. Догазифицировано 1 639 домов – по уровню социальной газификации Чувашия занимает третье место в России.

На 2026 год запланирован капитальный ремонт 335 МКД и замена 260 лифтов. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры: строительство 12 блочно-модульных котельных, 16,1 км тепловых сетей, 72,4 км сетей водоснабжения, догазификация 1 176 домовладений.