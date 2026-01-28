С 1 февраля увеличится размер материнского капитала

С февраля почти до миллиона рублей увеличивается размер материнского капитала на второго ребенка. Также будут проиндексированы выплаты ветеранам и инвалидам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки. При этом ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки».

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей — до 729 тыс. рублей. При рождении второго семья, у которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. рублей. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — 963 тыс. рублей.

Кроме материнского капитала почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка, порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Также будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.

С 1 февраля разрешается оформлять только одну ипотеку на семью — супруг обязательно должен стать созаемщиком. Правило о том, что можно получить лишь одну льготную ипотеку на человека, действует уже не первый год. Но до сих пор была возможность оформить один кредит на мужа, а второй на жену.

При этом власти разрешили рефинансировать кредиты, полученные по комбинированной схеме («Семейная ипотека» плюс рыночная на часть кредита сверх суммы, разрешенной по льготной программе). Ранее с этим возникали проблемы, поскольку получалось, что семья пытается второй раз взять «Семейную ипотеку», а это не допускается.

Напомним также, что с января 2026 года снижено возмещение банкам за выдачу льготных кредитов.

По материалам сайта rg.ru.

Фото: ТАСС