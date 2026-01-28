Какие компенсации положены жильцам, если из-за снега обрушилась крыша или под ноги упала сосулька

Отечественная уголовная практика квалифицирует недобросовестное выполнение работ по очистке крыш, после которых остаются снег и сосульки, как работы, не отвечающие требованиям безопасности.

Куда обращаться, если повреждена крыша дома?

Срочно звоните в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании (УК), а также направляйте ей официальное письменное заявление с требованием составить акт и начать восстановительный ремонт.

Фиксируйте все: составьте акт о повреждениях (можно самостоятельно, если УК не приехала в течение суток), сделайте фото и видео.

Если управляющая компания бездельничает, следует подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

Если и Госжилинспекция игнорирует ситуацию, то можно смело обращаться в суд — требовать можно уже не только ремонт, но и компенсацию.

Коллективные обращения работают эффективнее — делайте их вместе с другими собственниками.

Жильцы дома, пострадавшие от обрушения крыши из-за снега, могут требовать компенсацию от управляющей компании, бездействие которой привело к аварии. Это может быть уменьшение платы за содержание жилого помещения, а также возмещение ущерба, причиненного личному имуществу. Размер такой компенсации определяется по результатам оценочной экспертизы.

Если же обрушение крыши привело к травмам, дополнительно можно требовать возмещения вреда, причиненного здоровью. Сюда входит компенсация расходов на лечение, включая стоимость лекарств и медизделий, а также утраченного заработка, который потерпевший мог бы иметь, если бы не получил травм. Компенсацию жильцы могут требовать как по Гражданскому кодексу, так и в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов в зимний период предусмотрены штрафы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организаций: от 250 000 до 300 000 руб. — для юридических лиц, от 50 000 до 100 000 руб. или дисквалификации на срок до трех лет — для должностных лиц.

Для ТСЖ, ЖСК, ТСН по статье 7.22 КоАП РФ штрафы составляют для юридических лиц от 40 000 до 50 000 руб., для должностных лиц — от 4 000 до 5 000 руб.

По информации с сайта: rg.ru

Фото: РИА Новости