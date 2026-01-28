За укус собакой взыскана компенсация морального вреда

В Шумерле на 10-летнего мальчика во время прогулки набросилась и укусила бродячая собака. Шумерлинский межрайонный прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего с иском к администрации Шумерлинского муниципального округа о взыскании компенсации морального вреда.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу несовершеннолетнего взыскана с администрации округа компенсация в размере 20 тысяч рублей.

В 2025 году Шумерлинским районным судом удовлетворено 18 аналогичных исков прокурора.

В связи с ненадлежащим исполнением администрацией Шумерлинского муниципального округа обязанностей по обращению с животными без владельцев судом в адрес ответчика вынесено частное определение о принятии мер к устранению нарушений требований действующего законодательства при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.