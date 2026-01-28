Жители Чувашии стали в пять раз чаще жаловаться на сосульки

Зима продолжает испытывать на прочность жителей Чувашии. Аномальные снегопады и метель то и дело сменяют оттепели. Именно этот фактор, похоже, является главной причиной образования снежных шапок и ледяных наростов на крышах многоэтажек и зданий.

В этом году жители республики стали чаще, чем в прошлые годы, обращать внимание на ненадлежащее содержание кровель. Свои обращения по этому поводу они оставляют не только в приёмных УК, ЖСК и ТСЖ, обслуживающих дома, но активно пишут о проблеме в госпабликах местных администраций. С января сотрудники ЦУР Чувашии обработали больше 40 таких сообщений. В аналогичном периоде 2025 и 2024 годов их было в 5-6 раз меньше.

При росте количества сообщений на тему опасно свисающих с крыш сосулек неизменным на протяжении нескольких лет остаётся топ муниципалитетов, откуда поступают сигналы — это Чебоксары и Новочебоксарск. К примеру, жильцы дома №26 по улице Коммунистической города-спутника долгое время никак не могли «достучаться» до своей управляющей компании «Ремэкс». Сосульки продолжали расти и вниз, и вширь, и быстро достигли высоты человеческого роста. Люди попросту опасались ходить рядом с жилой многоэтажкой, ведь в любой момент ледяные образования могли треснуть и упасть на прохожих. Но эти доводы жильцов на УК никак не действовали. Только после того, как новочебоксарцы через соцсети обратились в администрацию города, вопрос удалось решить — альпинисты убрали опасные наросты с крыши дома.

Несколько похожих случаев зафиксированы и в Чебоксарах. Управляющие компании и жилищно-строительный кооператив оставались безучастными к просьбам жильцов домов, которые они обслуживают. Их не напугали даже внушительные штрафы — до 300 тысяч рублей — за ненадлежащую уборку снега и сосулек с фасадов зданий. К своим прямым обязанностям они приступили только после обращения горожан в госпаблик администрации Чебоксар — коммунальщики тут же привели в порядок, к примеру, крыши домов №4 по улице Эльменя, №14 по улице Маршака и №38 по проспекту Ленина.

На одном из последних совещаний с руководителем региональной Госжилинспекции Глава Чувашии обратил внимание на строгое и неукоснительное соблюдение УК взятых на себя обязательств. «Если управляющая компания не может выполнить установленные законом возложенные на неё обязанности, то ей нет места в этом социально ответственном бизнесе», — резюмировал Олег Николаев.

Отметим, что по нормативам сосульки и снеговые свесы службы должны убирать в светлое время суток по мере их образования. Крыши вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок, а также кровли подъездов должны очищать от осадков в течение двух суток после их выпадения. При этом область «поражения» под козырьком на время уборки должна быть огорожена сигнальной лентой. Если обслуживающая дом организация в сроки не уложилась, можно позвонить в приёмную и напомнить ей об этом. Но куда действеннее зафиксировать факт нарушения, чтобы потом подать жалобу на неисполнение обязанностей. Параллельно можно сообщить о проблеме на страницах госпабликов администраций муниципалитетов или Госжилинспекции региона через специальный виджет. Кликнув на него, вас «перебросит» в личный кабинет Госуслуг. Там можно задать волнующий вас вопрос, после чего шансы на быстрое решение проблемы точно увеличатся.