Понять порядок применения НДС при УСН с 2026 года помогут методические рекомендации

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике информирует налогоплательщиков, что на официальном сайте налоговой службы опубликованы методические рекомендации , в которых разъясняются новые правила по НДС для плательщиков УСН с 1 января 2026 года.

В документе содержатся подробные разъяснения, когда у организаций и индивидуальных предпринимателей возникает обязанность по уплате НДС, как рассчитывается объём доходов, какую ставку НДС следует выбрать, а также как применять расчёт НДС для действующих договоров, заключённых до 1 января 2026 года. Кроме того, методические рекомендации содержат информацию о сроках и порядке представления деклараций, по восстановлению «входного» НДС, по заявлению вычетов по этому налогу и другим вопросам.

С этого года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН и чьи доходы за 2025 год превышают 20 млн рублей, становятся плательщиками НДС. Кроме того, с 2026 года индивидуальный предприниматель теряет право на применение патента, если его доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей.

Плательщики УСН, которые обязаны платить НДС с 1 января 2026 года, могут применять общеустановленные ставки НДС (22%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок: 5% или 7%.

Если доходы плательщика УСН ниже установленного порога (20 млн рублей), освобождение от НДС предоставляется автоматически, и заявление в налоговую службу подавать не требуется. Однако от НДС не освобождаются операции, когда плательщик УСН является налоговым агентом по НДС или должен уплатить его при ввозе товаров из-за рубежа.Также на сайте ФНС России размещена промостраница «Налоги 2026», где собраны основные изменения в налоговом законодательстве для физических лиц, ИП и организаций в 2026 году.