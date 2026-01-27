Олег Николаев вручил награду жителю блокадного Ленинграда

В День воинской славы России и 82-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады Глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Кожемяковым и вручил ему памятный знак «Житель блокадного Ленинграда».

Владимир Лаврентьевич родился 14 сентября 1941 года в осаждённом Ленинграде. Его отец был военным лётчиком, мать — медицинской сестрой. В годы войны семья неоднократно переезжала к местам службы отца, а в 1958 году обосновалась в Чебоксарах.

Окончив электромеханический техникум и прослужив пять лет в Советской Армии, Владимир Кожемяков работал на ведущих промышленных предприятиях республики. За многолетний добросовестный труд он был награждён знаками «Ударник 9-й пятилетки» и «Ударник 10-й пятилетки». Сегодня ветеран вместе с семьёй живёт в Новочебоксарске и является одним из 20 жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Чувашии.

27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от немецко-фашистской блокады, длившейся 872 дня. Значительный вклад в оборону и освобождение города внесла и Чувашия: около 15 тысяч уроженцев республики сражались на ленинградском направлении, более 1 840 из них были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Свыше 300 бойцов из Чувашии захоронены в братских могилах Пискарёвского кладбища, а в 2023 году на мемориале «Невский пятачок» была установлена памятная стела в их честь.

С первых месяцев войны Чувашия стала надёжным тылом: к февралю 1943 года республика приняла более 12 тысяч эвакуированных, значительную часть которых составляли дети — их списки хранятся в Государственном архиве Чувашии. Колхозы и совхозы регулярно отправляли продовольствие на фронт.

Сегодня в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля прошло торжественное мероприятие в честь памяти защитников Ленинграда и сохранения исторической правды о войне. Были организованы тематическая выставка и интерактивные площадки. Посетителям представили экспонаты поисковых отрядов, а также учебные образцы вооружения и современные симуляторы управления беспилотными системами. Много эмоций у посетителей вызвала инсталляция «Блокадный хлеб», а театрализованное представление судебного заседания о признании геноцида советского народа трудно было смотреть без слёз.