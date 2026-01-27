Жителей Чувашии приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Ты в игре» 

Шестой сезон популярного конкурса спортивных проектов «Ты в игре» официально стартовал. Его проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России по госпрограмме «Спорт России».

Запуск объявил 21 января министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв. Событие прошло в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» с символическим вбрасыванием мяча перед матчем ЦСКА и «Уралмаш».

Конкурс набирает обороты: с каждым сезоном больше участников и свежих идей. Зампред правительства России Дмитрий Чернышёнко подчеркнул: «Президент Владимир Путин поставил задачу — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом Проект «Ты в игре» как раз способствует этому».

За пять лет — больше 21 тысячи заявок со всей страны. Проекты охватывают адаптивный спорт, фиджитал, традиционные дисциплины.

В шестом сезоне — пять основных номинаций («Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности») и 3 номинации от партнёров («Корпоративный спорт», «Спортивный туризм» и «Медиа»). Победители в каждой из них получат по 500 тыс. рублей, а обладатель Гран-при – 1 млн рублей. Проекты, выбранные народным голосованием, будут отмечены специальными призами.

Принять участие в шестом сезоне конкурса могут как физические, так и юридические лица, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории России. Заявки принимаются до 31 марта 2026 года на сайте тывигре.рф. Награждение победителей запланировано на лето 2026 года в Москве.