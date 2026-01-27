В Чувашии отмечается снижение количества чрезвычайных ситуаций

В Доме Правительства прошел учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Чувашской Республике за 2025 год и постановки задач на 2026 год.

Начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, генерал-майор внутренней службы Валерий Зеленин сообщил об общем снижении количества чрезвычайных ситуаций в 2025 году и обозначил ключевые области, на которые требуется обратить внимание, на предупреждение пожаров в частном секторе и лесах.

В 2025 году для профилактики пожаров в домах многодетных семей установлено более 6 тысяч автономных дымовых извещателей (АДПИ). Глава Чувашии Олег Николаев поручил руководителям муниципальных округов, где эта работа до настоящего времени не налажена, в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию и обеспечить монтаж АДПИ по утверждённому реестру адресов.

В целях повышения безопасности в Чувашии активно внедряются цифровые технологии. Центральным элементом этой работы стала единая платформа «Безопасный город», в рамках которой более 4000 видеокамер камер, объединённых в единую сеть, работают в городах и районах республики. Система постоянно модернизируется — в 2025 году было обновлено свыше 800 камер, а их общее количество продолжает увеличиваться.

Повсеместно в республике функционирует единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Укомплектованность большинства муниципальных ЕДДС средствами связи и автоматизации управления, в том числе средствами радиосвязи по республике, составляет 93,7%. В течение этого года данная работа будет продолжена.

Глава Чувашии Олег Николаев за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций наградил почетными грамотами и благодарностями Правительства Чувашской Республики ряд руководителей и специалистов министерств и ведомств, органов местного самоуправления, предприятий и организаций. В рамках мероприятия прошла выставка аварийно-спасательной техники и инвентаря.



