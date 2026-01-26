Страховые пенсии проиндексированы на 7,6 %

Индексация страховых пенсий с 1 января 2026 года проведена как работающим, так и неработающим пенсионерам, а также получателям пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение коснулось более 300 тысяч человек. Индексация проводится автоматически, заявление в Отделение СФР подавать не нужно.



Страховая пенсия жителей республики в среднем увеличивается на 1602,08 рубля. Размер выплат зависит от фиксированной выплаты, индивидуального пенсионного коэффициента и его стоимости. У работающих и неработающих пенсионеров стоимость одного ИПК и фиксированной выплаты будет отличаться. У работающего пенсионера размер пенсии увеличивается на индексации, начиная с 1 января 2025 года. Указанные индексы применяются к размеру пенсии, который бы он получал, если бы не работал. Размер пенсии неработающих исчисляется с учетом всех индексаций предыдущих лет.

Социальные пенсии индексируются с 1 апреля.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.