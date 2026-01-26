С 9 по 15 февраля в стране пройдет десятая Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».

Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» – проводят её при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.



Во время акции в библиотеках, книжных магазинах, издательствах, в учреждениях культуры, образования и социальной сферы будет проведен сбор книг современных авторов и новых изданий произведений классиков для библиотек, которые нуждаются в пополнении и обновлении фондов. Передать для них книги могут любые организации и частные дарители. Организаторы обращают особое внимание дарителей на то, что издания должны быть в новом состоянии.

Присоединяйтесь к благотворительной акции!



Библиотечная система Шумерлинского округа.