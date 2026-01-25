Школы ждут «земских» учителей

В Министерстве образования Чувашии начали принимать заявки от желающих участвовать в федеральной программе «Земский учитель» в 2026 году. Программа входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Чувашия реализует данный проект с 2020 года, привлекая педагогов в сельские школы и школы малых городов. За время действия программы в школы республики было трудоустроено 40 учителей.



Участвовать в конкурсе могут педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие соответствующее профобразование. По условиям программы победитель конкурсного отбора должен отработать в школе 5 лет, при трудоустройстве ему выплачивается 1 миллион рублей. Помимо федеральной выплаты, учителя, переехавшие по программе, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки от муниципалитетов (предоставление или компенсация аренды жилья, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, для молодых специалистов — стимулирующие надбавки к окладу и дополнительные единовременные выплаты).



В 2026 году требуются 16 «земских» учителей в школы 11 муниципальных округов. В основном это вакансии учителей информатики, математики, физики, есть потребность в учителях английского языка, химии, начальных классов. Например, наша городская школа № 2 ждет учителя математики.



Подготовила Н. Игнатьева.