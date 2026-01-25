Студенческие годы — это особенное время, наполненное яркими впечатлениями, новыми знакомствами и открытиями. Это период свободы и экспериментов, когда перед молодежью открываются бесконечные возможности для самовыражения и личностного роста. Именно в этот этап жизни закладываются основы будущей карьеры и формируются крепкие дружеские связи,

которые остаются на всю жизнь.

25 января в нашей стране отмечается замечательный праздник — День российского студенчества. Сегодня мы хотим познакомить вас с одной из шумерлинских студенток, которая уже имеет на руках диплом о средне-специальном образовании, а сейчас продолжает учебу в вузе.



Инесса Плисова — выпускница школы № 3. По окончании 9 классов она поступила в Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства по специальности «Банковское дело» и в 2025 году окончила его с красным дипломом.



«Впечатления о студенчестве у меня замечательные. Я обрела новых хороших подруг, которые, надеюсь, будут со мной на протяжении всей моей жизни.



В техникуме у нас были хорошие преподаватели, которые интересно проводили занятия и были всегда готовы пойти навстречу студентам и поддержать их.



Я очень довольна качеством полученного образования по выбранной специальности. Выражаю благодарность и преподавателям техникума, и учителям моей родной школы № 3 за то, что они дали хорошую базу, которая помогла мне продолжить обучение», — делится Инесса.



После окончания техникума девушка не стала терять время и приступила к работе по полученной специальности. Затем приняла решение о получении высшего образования и поступила на очно-заочную форму обучения на экономический факультет Чувашского государственного аграрного университета. В эти дни у нее снова сессия — студенчество продолжается!

Татьяна Александрова.