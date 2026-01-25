Стипендиаты-2026

В Чувашии назначены специальные стипендии Главы республики для представителей молодежи

и студентов. Тысяча молодых людей (школьников, работающих специалистов, общественников)

с 1 января по 31 декабря 2026 г. будут получать по 2500 рублей ежемесячно.

Есть в этом списке и шумерлинцы, их 16:



Ахмерова Рамиля, учащаяся Детской школы искусств № 1;

Данилова Анастасия, студентка Шумерлинского политехнического техникума;

Илюшина Алина, учащаяся школы № 3;

Кукушкин Роман, учащийся школы № 1;

Малькова Виктория, учащаяся школы № 3;

Маркин Василий, учащийся Детской школы искусств № 1;

Расулов Фёдор, учащийся Детской школы искусств № 1;

Сапожникова Елизавета, студентка Шумерлинского политехнического техникума;

Семенов Павел, самозанятый;

Степанова Стелла, учитель начальных классов школы № 3;

Таратин Кирилл, учащийся Детской школы искусств № 1;

Таратин Степан, учащийся гимназии № 8;

Ушкова Анастасия, учащаяся гимназии № 8;

Филиппова Дарья, учащаяся Юманайской школы;

Чебутаева Анна, учащаяся Детской школы искусств № 1;

Шуканова Татьяна, студентка Шумерлинского политехнического техникума.



Подготовила Н. Игнатьева.