Стипендиаты-2026

В Чувашии назначены специальные стипендии Главы республики для представителей молодежи
и студентов. Тысяча молодых людей (школьников, работающих специалистов, общественников)
с 1 января по 31 декабря 2026 г. будут получать по 2500 рублей ежемесячно.
Есть в этом списке и шумерлинцы, их 16:
Ахмерова Рамиля, учащаяся Детской школы искусств № 1;
Данилова Анастасия, студентка Шумерлинского политехнического техникума;
Илюшина Алина, учащаяся школы № 3;
Кукушкин Роман, учащийся школы № 1;
Малькова Виктория, учащаяся школы № 3;
Маркин Василий, учащийся Детской школы искусств № 1;
Расулов Фёдор, учащийся Детской школы искусств № 1;
Сапожникова Елизавета, студентка Шумерлинского политехнического техникума;
Семенов Павел, самозанятый;
Степанова Стелла, учитель начальных классов школы № 3;
Таратин Кирилл, учащийся Детской школы искусств № 1;
Таратин Степан, учащийся гимназии № 8;
Ушкова Анастасия, учащаяся гимназии № 8;
Филиппова Дарья, учащаяся Юманайской школы;
Чебутаева Анна, учащаяся Детской школы искусств № 1;
Шуканова Татьяна, студентка Шумерлинского политехнического техникума.
Подготовила Н. Игнатьева.