Пилотной проект по комплексной реабилитации детей с инвалидностью

С 1 января Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике участвует в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Участниками программы являются дети в возрасте от 4 до 17 лет включительно, которым впервые установлена категория «ребенок-инвалид». В рамках пилотного проекта предоставляется электронный сертификат, средства которого можно направить на оплату 21-дневного курса реабилитации и сопутствующих расходов: проживания и питания самого ребенка, а также сопровождающего лица.



Отделение СФР по Чувашии формирует электронный сертификат автоматически на основании сведений, полученных от учреждения медико-социальной экспертизы. Личного обращения родителей с заявлением не требуется.



При первичном установлении категории «ребенок-инвалид» федеральные учреждения медико-социальной экспертизы Чувашской Республики определяют нуждаемость ребенка в услугах по комплексной реабилитации, устанавливают целевую реабилитационную группу и предоставляют родителям информацию о перечне организаций и порядке использования электронного сертификата.



Сертификат оформляется на карту «Мир» законного представителя ребенка. Воспользоваться правом на реабилитацию необходимо в течение 12 месяцев с момента первичного установления инвалидности.



После оформления сертификата родитель может подать заявление в клиентской службе ОСФР по Чувашии на обеспечение проезда к месту реабилитации и обратно железнодорожным транспортом или на компенсацию расходов при использовании личного автомобиля.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.