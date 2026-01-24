А будет ли свет?

В редакцию газеты обратились сразу несколько шумерлинцев с вопросом, по какой причине в городском парке по всему периметру не горят фонари? Освещение «молчит» уже несколько месяцев.



За компетентным ответом мы обратились к директору муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» Л.Г. Дмитриевой.

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов на территории парка существенно возросло потребление электроэнергии. Как следствие — проводка не выдерживает нагрузки и выбивается, — разъяснила нашей газете Любовь Григорьевна. — В рамках гарантийных обязательств подрядчик — ООО «Берсо» — в ближайшее время приступит к необходимым видам работ. Уверяю, проблема эта на нашем контроле, работа ведется с учетом перспектив развития территории.

Ольга Дмитриева.