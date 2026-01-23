1042 многодетные семьи получили выплату вместо земельного участка

В Чувашской Республике многодетным семьям, в которых один из родителей состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях, при согласии семьи выдается единовременная денежная выплата взамен земельного участка. Размер выплаты составляет 250 тыс. рублей.



Если в 2023 г. выплату получили всего 5 семей на сумму 1,3 млн рублей, то в 2024 г. – уже 613 семей (152,2 млн рублей). В 2025 г. этой мерой поддержки воспользовались 424 семьи на сумму 105,7 млн рублей. Сертификаты на ЕДВ выданы в 2025 г. 492 семьям.



Срок действия сертификата – 6 месяцев со дня выдачи. Он выдается Центром предоставления мер социальной поддержки по заявлению, поданному в орган местного самоуправления.



По информации Минтруда Чувашии.