Соцфонд расширяет поддержку самозанятых

С 1 января 2026 г. самозанятые граждане могут воспользоваться правом на оплачиваемый больничный. Для этого нужно зарегистрироваться в СФР, выбрать размер страховой суммы, исходя из которой будут начисляться больничные выплаты (35000 или 50000 руб.) и уплачивать страховые взносы (ежемесячно или разово за год). Тариф взносов составляет 3,84 % от выбранной страховой суммы.

Граждане, развивающие собственный бизнес и применяющие налог на профессиональный доход, также могут формировать свою будущую пенсию. Для этого нужно вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию с СФР. Размер и периодичность взносов определяется самостоятельно. Срок уплаты – до 31 декабря текущего года. Учет происходит автоматически до 1 марта следующего года.



Узнать размер взноса можно, воспользовавшись электронным калькулятором ИПК и стажа на сайте СФР. Минимальный размер страховых взносов за 2026 год – 71525,52 руб., максимальный – 572204,16 руб.



Цифровизация максимально упрощает процесс подачи заявлений в СФР — это можно делать на «Госуслугах» или в мобильном приложении «Мой налог».



Отделение СФР по Чувашии.