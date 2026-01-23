Долгий и счастливый брак… Что это? Как это? А это труд. Это умение прощать, понимать, заботиться, уважать, уступать. Это годы, прожитые в работе, в быту, с детьми, с ссорами, примирениями и общими воспоминаниями. В январе 2026 года несколько супружеских пар из Шумерлинского округа отмечают золотую свадьбу.

Илья Иванович и Роза Михайловна Вушняковы родились в деревне Егоркино, учились в местной школе, трудились и здесь же свили семейное гнёздышко, вырастили трех замечательных детей, а теперь радуются внукам и маленькому правнуку.



Их дружба началась еще в детстве, так как проживали они по соседству. 4 января 1976 года стало днем рождения семьи. Илья Иванович работал зоотехником, Роза Михайловна – в колхозе.

Петр Яковлевич и Зоя Васильевна Фадеевы в этот раз отметили не только Новый год, но и 50-летие совместной жизни. История их союза началась в 1975 году, когда молодые люди познакомились, работая в колхозе «Большевик». 1 января 1976 года они зарегистрировали брак.



Вся жизнь супругов прошла в труде на благо родного края. Петр Яковлевич посвятил себя сельскому хозяйству, более 19 лет возглавлял родной колхоз. Зоя Васильевна прошла путь от нянечки до воспитателя в Егоркинском детском саду. Вместе они вырастили и воспитали пятерых сыновей, а сегодня радуются трём внучкам.



Фадеевы являются участниками народного фольклорного коллектива «Шанчăк». С начала специальной военной операции супруги активно включились в добровольчество и помогают в вязании маскировочных сетей и тёплых вещей.

Знакомство Геннадия Васильевича и Валентины Васильевны Фроловых началось в стенах Чувашского педагогического института им. И.Я. Яковлева. После окончания института в 1972 году Геннадий Васильевич пришел работать учителем математики в Туванскую школу, через год и Валентину Васильевну назначили в эту же школу учителем физики. Но тогда Геннадия Васильевича перевели в Егоркинскую школу. А чудо произошло накануне 1976 года, на новогоднем вечере, и уже 17 января родилась новая молодая семья.



Всю свою жизнь Фроловы посвятили любимому делу – обучению и воспитанию детей. Они вырастили и воспитали 3 сыновей, сейчас подрастают внуки.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.