Настораживает рост пожаров

На территории Шумерлинского муниципального округа наблюдается рост числа пожаров -

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5 раз!

Так, с начала текущего года в округе уже зарегистрировано 5 пожаров. 4 случая зарегистрированы в жилом секторе: 3 пожара произошли в жилых домах, 1 — в бане. Причинами в двух случаях послужил аварийный пожароопасный режим работы электросети, 2 пожара произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

Помните: пользоваться самодельными обогревателями, оставлять электрические радиаторы без присмотра или сушить на них вещи запрещено!



При эксплуатации электроприборов запрещается использовать их в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации, неисправные, приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара).



При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени), топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, а также использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них, топить печи с открытой дверцей, перекаливать печи.

Берегите себя и близких! Единые телефоны службы спасения: 112 и 101.

ОНДиПР по г. Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу.