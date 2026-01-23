Закружи нас, карусель!

Можно ли чем-то удивить современных детей, с ранних лет окруженных технологиями и доступом к бесконечным потокам информации и зрелищ? Как доказывает наша история, вполне. Ведь зачастую настоящий детский восторг вызывают не только дорогие гаджеты или обладающие сверхспособностями «ожившие» супергерои, но и простые развлечения.

В начале января в редакцию газеты пришло сообщение от нашего земляка, известного тележурналиста Петра Вершинина о том, что его отец рядом со своим домом на Палане соорудил для внуков оригинальную карусель. Об этом Петр снял видеосюжет, который отправил в интернет-пространство. За несколько дней ролик набрал 2,5 миллиона просмотров, более 200 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев. Восхищенные пользователи Сети называли дедушку настоящим мастером и добрым волшебником: «Такие простые вещи приносят счастье», «Вы настоящий Дед Мороз!», «Мы тоже хотим смастерить такую карусель у себя во дворе», «Это лучшее новогоднее видео!»… Идея чудо-карусели из советского детства так понравилась, что многие просили прислать инструкцию по сборке. В адрес шумерлинца восторженные отзывы были присланы даже из-за границы.

Наша газета не осталась равнодушной к симпатичному событию и договорилась встретиться с карусельных дел мастером.



В назначенный час Николай Федорович Вершинин встретил нас у своего дома на улице Герцена и рассказал эту добрую историю с самого начала.



«Я наконец исполнил свою давнюю мечту соорудить карусель из детства, — начал собеседник. — Тогда, увы, на таком аттракционе мне покататься не довелось — старшие ребята устраивали карусель для себя буквально на один вечер. Каким образом? Они всеми способами добывали в поселке колесо от телеги и притаскивали его на лёд. В лунку вмораживали металлическую ось, на которую это колесо надевали. Прикрепляли два деревянных рычага – длинный и покороче. К длинному привязывались сани, за короткий держался водящий и… поехали! Утром, правда, приходил ворчливый хозяин и колесо изымал… Но через пару дней всё начиналось сначала», — улыбается воспоминаниям 75-летний мужчина.



В ту пору нашему герою было пять лет, но свои эмоции и желание прокатиться на чудо-карусели он помнит как сейчас. И не просто помнит, но все эти годы жил мечтой подобную карусель смастерить. Даже колесо от телеги для этого дела предусмотрительно припас.



В конце ушедшего года звезды, как говорится, сошлись. В новогодние дни все трое внуков пообещали дедушке и бабушке приехать в гости. Николай Федорович тогда и поставил перед собой задачу к последним числам декабря на замерзшем неподалеку от дома пруду карусель обязательно установить. Да и супруга, Валентина Михайловна, добрые намерения мужа поддержала. И работа закипела.



Как оказалось в дальнейшем, карусель была призвана радовать не только своих внуков, но и местную и приезжую детвору. «Взрослые тоже не прочь прокатиться с ветерком, — улыбается наш собеседник. — Для современных детей такой аттракцион в диковинку, а для старшего поколения, напротив, — возвращение в детство».



Все новогодние дни здесь было многолюдно, звучал смех, а радости не было предела. Три дня подряд, рассказывает Николай Федорович, он наряжался Дедом Морозом и в образе новогоднего волшебника катал детвору. А внуки, в свою очередь, вдоволь накатали деда. Весело было!



Не отказались от новых впечатлений и мы. Устроившись поудобнее на меховую подстилку, любезно уложенную на сани нашим собеседником, и взявшись для надежности за приделанный мастером ремешок, мы поехали! Круг, другой… Вот это скорость! От нахлынувших эмоций аж дух захватывает. Восторг да и только! Даже в одном круге вращения, кажется, умещаются ощущение счастья и какой-то безмятежности.



Познакомившись с нашим героем поближе, мы узнали, что родом Николай Федорович из поселка Путь Ленина Краснооктябрьского сельского поселения. После восьмилетки поступил учиться на столяра в ГПТУ-6, позднее заочно окончил Перевозский строительный техникум. В разные годы трудился на комбинате автофургонов, кожгалантерейной фабрике, ГСКБ. Два десятка лет перед выходом на заслуженный отдых проработал мастером общестроительных работ в Шумерлинском политехническом техникуме.



…Новогодние каникулы закончились, но увлекательный аттракцион, построенный Николаем Федоровичем Вершининым, продолжает радовать. Почти ежедневно на замерзший пруд прибегает местная детвора. Особенно многолюдно здесь бывает в выходные дни. Стоит только карусели вновь начать вращаться, непременно звучат смех и радостные крики, наполняя добром и уютом всю округу.

Ольга Дмитриева.







