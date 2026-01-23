Врачи спасли жизнь, подарив надежду на материнство

В Шумерлинском медцентре произошла история, демонстрирующая высокий профессионализм и слаженность работы медицинского персонала.

30-летняя Кристина была экстренно госпитализирована с подозрением на хирургическую патологию. Благодаря оперативной диагностике врачи выявили трубную беременность, осложненную разрывом маточной трубы и массивным внутрибрюшным кровотечением, – состояние, угрожающее жизни.



Команда опытных специалистов — Владимир Кутин, Татьяна Кутина, Дмитрий Смирнов, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал — действовала оперативно и четко. Была проведена сложная полостная операция, переливание крови. Кровопотеря составила 1,2 литра, а уровень гемоглобина упал до отметки 73 г/л.



«Ситуация была критической, каждая минута на счету, – рассказывает Владимир Кутин. – Мы понимали, что нужно действовать быстро и четко, чтобы спасти жизнь пациентке». Татьяна Кутина добавляет: «Для нас самое главное – не только спасти жизнь, но и сохранить репродуктивное здоровье женщины, дать ей надежду на будущее материнство. Мы рады, что смогли помочь Кристине».



Благодаря грамотной работе медиков жизнь Кристины была спасена. Сейчас пациентка активно идет на поправку и выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в ее спасении. «Сначала были шок и страх, – делится она, – но врачи сразу успокоили меня, всё объяснили и настроили на позитивный лад. Они не просто спасли мою жизнь, но и подарили надежду на то, что я смогу стать мамой. Врачи успокаивают и настраивают на беременность, научили искать положительные стороны даже в такой сложной ситуации: мы с мужем уже морально были готовы к процедуре ЭКО и вплотную занимались этим вопросом, т.к. беременность не наступала в течение 5 лет совместной жизни, но теперь точно уверены, что у нас всё получится самостоятельно. Огромное спасибо врачам за мою жизнь и жизнь моих будущих детей!»



Ежегодно в Шумерлинском медцентре проводится до 15 подобных операций, и успешные исходы составляют 100 %.



Источник: Шумерлинский ММЦ.