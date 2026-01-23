Борьба с кибермошенничеством станет более системной

Чтобы более эффективно бороться с кибермошенничеством, в России в соответствии с целями и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» разрабатывается проект стратегического планирования по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием телефона и Интернета.

В работу включены федеральные Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор при участии Администрации Президента России, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета.



Готов новый документ должен быть к августу 2026 года. К этому же сроку вышеуказанным министерствам и ведомствам необходимо сформировать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы «Антифрод». Также будет проработан вопрос об активизации обмена данными банков, операторов связи и ведомств через платформу, основная задача которой — предотвращение мошеннических транзакций. К примеру, если банк обнаружил мошеннический счет, а оператор связи — подозрительный номер, то эта информация в режиме реального времени станет доступна всем участникам системы.



«Сегодня борьба с кибермошенничеством выходит за рамки реагирования на отдельные инциденты. Речь идёт о выстраивании единой, сквозной системы защиты граждан — от профилактики и раннего выявления угроз до ответственности всех участников цифровой экосистемы. Формирование федеральной стратегии создаёт для регионов чёткие ориентиры и инструменты, которые позволят значительно сократить число мошеннических схем и повысить доверие людей к цифровым сервисам», — прокомментировал министр цифрового развития Чувашской Республики Михаил Степанов.

По информации Минцифры Чувашии.