Стратегия развития ГУП «Чувашгаз» представлена Олегу Николаеву

Предприятие, которое обеспечивает теплом более 30 тысяч жителей республики через 77 котельных и 153 км тепловых сетей, за последние три года ввело в эксплуатацию 27 новых котельных и проложило 147 км сетей.

До 2030 года планируется построить ещё 48 блочно-модульных котельных и 77 км теплосетей для повышения надёжности теплоснабжения.

По поручению Главы Чувашии школьные котельные перейдут в республиканское управление с централизованной диспетчеризацией и профессиональным сервисом.

ГУП «Чувашгаз» присоединится к проекту «Эффективный регион», а для подготовки кадров будет усилено сотрудничество с колледжами и техникумами в рамках программы «Профессионалитет» для получения молодых специалистов в двухгодичный период.

чувашинформ.рф