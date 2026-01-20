Родителям будут учитывать в страховом стаже периоды ухода за всеми детьми

С 2026 года им будут засчитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.

В постановлении также уточнен порядок подсчета страхового стажа при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности.

Периоды ухода за каждым таким ребенком до полутора лет будут суммироваться с учетом их фактической продолжительности. То есть полтора года ухода за двойней становятся тремя годами страхового стажа.

По информации с сайта: rg.ru