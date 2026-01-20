Появились актуальные минимальные баллы ЕГЭ для аттестата

На сайте Рособрнадзора опубликовали подборку информационных материалов, посвященных государственной итоговой аттестации в 2026 году.

Напомним, обязательны для получения аттестата только два предмета — русский язык и математика. Остальные предметы сдают по выбору.

Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттетстата в 2026 году:

— русский язык — 24

— профильная математика — 27

— обществознание — 42

— информатика — 40

— география — 37

— физика, химия, биология — 36

— история, литература — 32

— иностранные языки — 22

Ранее минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузу утвердило Минобрнауки.

Они выше, чем уровень баллов для школьного аттестата. Кроме того, вузы имеют право самостоятельно из повышать, чтобы отбирать наиболее подготовленных абитуриентов. Кстати, сегодня вузы публикуют правила приема на своих сайтах. Там как раз и должны быть обозначены баллы ЕГЭ для поступления на каждое направление.

Минимальные баллы для поступления в вузы в 2026 году:

— Русский язык — 40

— Математика профильного уровня — 40

— Физика — 41

— Обществознание — 45

— История — 40

— Информатика — 46

— Иностранные языки — 40

— Литература — 40

— Биология — 40

— География — 40

— Химия — 40

Тг-канал «Российская газета».