В Чувашии улучшилось качество коммунальных услуг

Как сообщает Минстрой Чувашии, в республике завершилась реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры с участием финансовой поддержки из федерального бюджета. Оператором этой программы выступает Фонд развития территорий, работа ведется под кураторством Минстроя России.

«В Чувашской Республике модернизировали теплосетевую инфраструктуру, что особенно важно для безаварийного прохождения отопительного периода и улучшения качества жизни людей. В городах Алатырь и Шумерля проложили 69,4 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В результате качество коммунальных услуг повысилось для 13,2 тыс. человек», - сказал Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В Шумерле было проложено 19,4 км новых тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в поселке Лесной, по улицам Котовского, МОПРа и Чкалова.

Минстрой Чувашии.