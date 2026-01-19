В новогодние каникулы в Чувашии проверили проблемные семьи

В Чувашии во время новогодних каникул специалисты социальных учреждений региона, представители МВД и МЧС, органов опеки и педагоги традиционно взяли под усиленный патронат семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учёте. Рейды по всей республике проходили в ежедневном формате. Информацию об этом все праздничные дни публиковали в госпабликах Чувашии.

Основная цель таких выездов — своевременное выявление возможных рисков, предупреждение неблагополучных ситуаций, а также повышение ответственности родителей за условия жизни и безопасность детей.

К примеру, в Шумерлинском округе комиссия обошла в новогодние выходные семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние, состоящие на учёте, многодетные семьи и семьи с детьми в возрасте до 1 года. Как пояснили в госпаблике Шумерлинского комплексного центра соцослуживания населения, это делается для того, чтобы безопасность детства была под контролем. Соцработники провели с мамами и папами беседы о соблюдении прав детей в семье, напомнив им об ответственности за несоблюдение родительских обязанностей, в том числе и за оставление малолетних одних без присмотра взрослых. Сотрудники МВД и МЧС акцентировали внимание подростков на правилах поведения в общественных местах и недопущении повторных нарушений. Не лишним оказалось и напоминание о правилах катания с горок на тюбингах и важности соблюдения пожарной безопасности. К слову, в домах многодетных проверяющие прямо во время рейда устанавливали пожарные извещатели. Также взрослым рекомендовали обращаться за помощью к субъектам профилактики при возникновении вопросов, требующих компетентного решения. «В ходе рейдов в новогодние праздники ненадлежащего исполнения родительских обязанной не выявлено. Взрослые стали больше уделять внимание воспитанию детей и организации их досуга» — резюмировали в госпаблике Шумерлинского КЦСОНа.