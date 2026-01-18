18 января — День чувашской печати.

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации

Чувашской Республики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Ваш труд – гораздо больше, чем просто новости и репортажи. Вы вносите значимый вклад в развитие гражданского общества, укрепление нашего духовного и культурного единства. Ежедневно сообщая жителям республики и страны самые актуальные и важные вести, вы помогаете им ориентироваться в стремительном потоке событий и принимать взвешенные решения.



Благодаря вам имя Чувашии звонко звучит на федеральном уровне. Публикации республиканских средств массовой информации, таких как Чувашинформ, НТРК Чувашии и ГТРК «Чувашия» регулярно попадают в топ новостей Яндекса и рейтинга цитируемых СМИ. Особую благодарность хочу выразить республиканским медиа за популяризацию чувашской культуры.



Чувашия — один из регионов страны, который сохраняет печатные издания и телерадиовещание на национальном языке, а также активно поддерживает чувашскоязычных блогеров. И если «районки» традиционно служат авторитетным источником информации в муниципальных округах, инструментом диалога с местной властью, то информационные ресурсы в соцсетях становятся площадкой для живого общения и вовлечения молодежи в жизнь региона.



Сегодня журналистика в республике – это современная, динамично развивающаяся отрасль. Газеты, телерадиокомпании, а также цифровые медиаплатформы уверенно осваивают новые мультимедийные форматы, выстраивая доверительный разговор с аудиторией. Широчайшие перспективы открывают возможности искусственного интеллекта.



Мы последовательно поддерживаем развитие медиапространства. В республике действует система грантов для СМИ и авторов социальных медиа. Продолжается формирование единого республиканского медиахолдинга. Его создание позволяет внедрять единые стандарты качества при сохранении уникального стиля каждого издания, а журналистам — сосредоточиться на творчестве и профессиональном выполнении работы.



Желаю вам неиссякаемой творческой энергии и ярких идей, актуальных тем и точных формулировок, профессиональной смелости и мудрости, искреннего доверия аудитории! Пусть ваше слово остаётся правдивым, а перо — острым! С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.