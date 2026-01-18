Изменения в правилах назначения единого пособия

Единое пособие получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе их фактического проживания после комплексной оценки нуждаемости. Выплата назначается гражданам РФ на 12 месяцев (на детей) и продлевается по заявлению. Пособие может получать беременная женщина, вставшая на учет до 12 недель беременности, или один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте до 17 лет.

По новым правилам в доходе семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты от работодателей при рождении и усыновлении ребенка, ежемесячную финансовую помощь при лишении жилья и другого имущества — для жителей Курской области.



Для возникновения права на пособие доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период (12 месяцев). В 2026 году – 216744 рубля (зарплата и пособие по временной нетрудоспособности). Лимит не применяется или может быть уменьшен при наличии уважительных причин отсутствия дохода: осуществление ухода за ребенком до достижения им возраста 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы, престарелым лицом старше 80 лет; заявитель или члены семьи младше 23 лет обучались в образовательной организации по очной форме обучения; заявитель является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка; если семья многодетная, то заявитель или один член семьи вправе не иметь доход от трудовой деятельности; заявитель-женщина была беременна (на день подачи заявления 12 недель беременности и более, или 6 мес. беременности и более, приходящихся на расчетный период). Совокупный период наличия указанных оснований должен составлять 10 и более месяцев расчетного периода.



Также пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности будут являться уважительной причиной наличия доходов менее 8 МРОТ.



Отделение СФР по Чувашии.