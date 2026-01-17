В Чувашии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской и Дню чувашской печати

Медиасреда Чувашской Республики сегодня представлена 136 средствами массовой информации, включая 6 телеканалов, 18 радиоканалов и программ, 61 газету, 19 журналов, а также 31 сетевое и 1 электронное периодическое издание.«Современные средства массовой информации кардинально изменились. Скорость распространения информации выросла, а её объём увеличивается в разы. Мы живем в эпоху формирования нового миропорядка. И он ощущается всеми, в том числе и средствами массовой информации. Рост числа фейков делает роль СМИ критически важной, особенно при освещении событий спецоперации, где дезинформация распространяется массово. Только проверенные факты помогают людям ориентироваться в потоке информации и сохранять спокойствие.Хочу подчеркнуть особую важность вашего труда, который заключается не только в оперативном информировании жителей республики о жизни в регионе и стране, но и в формировании у них главного — доверия. Именно оно заставляет человека обращаться к проверенным источникам и формировать свою позицию по любым вопросам. Правительство республики продолжит оставаться надёжным партнёром для СМИ: будем поддерживать проекты, обучение и внедрение современных инструментов», — заявил в своей речи Глава республики Олег Николаев.

Для формирования единого и насыщенного информационного поля средства массовой информации региона ежегодно получают грантовую поддержку. По итогам республиканского конкурса социально значимых проектов 2025 года субсидии на общую сумму почти 20 млн рублей были присуждены 36 изданиям. На эти средства реализовано 62 проекта, включая 9 циклов теле- и радиопрограмм, 5 проектов социальной рекламы и 48 проектов печатных СМИ.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Алла Салаева, представители Совета Федерации, органов власти и общественных организаций.

Особую благодарность Алла Салаева выразила журналистам районных газет: «Ваш труд сложен: выделять главное с учетом специфики округа, делать газету долгожданной и заслуживающей доверия. Жители ждут ваши материалы и верят им. Спасибо за освещение нашей работы». Председатель Комитета Государственной Думы Анатолий Аксаков отметил стратегическую роль СМИ во взаимодействии общества и власти.

В рамках праздничной церемонии Глава Чувашской Республики Олег Николаев вручил государственные награды лучшим работникам средств массовой информации.Благодарность Главы Чувашской Республики за многолетнюю плодотворную работу в области печати была вручена: — Татьяне Евгеньевне Глининой, руководителю отдела управления делами АО «Издательский дом «Грани»; — Зинаиде Ермогеновне Павловой, главному редактору АУ ЧР «Редакция Урмарской районной газеты «Херле ялав» (Красное знамя) Минцифры Чувашии; — Владимиру Михайловичу Савинкину, директору ООО «Своя типография»; — Светлане Валериевне Чикмяковой, главному редактору АУ ЧР «Редакция Вурнарской районной газеты «Сентеру суле» («Путь победы»).

За многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой информации Благодарностью Главы Чувашии награждены: — Дмитрий Сергеевич Ковалев, обозреватель АУ ЧР «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Минцифры Чувашии; — Алина Ардалионовна Паймулкина, заместитель главного редактора АУ ЧР «Издательский дом «Хыпар» Минцифры Чувашии.

Также другими наградами были отмечены многие представители средств массовой информации республики за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодотворный труд и большой вклад в чувашскую журналистику.