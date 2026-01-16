Счастье в единстве души и культур

Вот и наступил 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, а в Чувашии — Годом дружбы народов. В этом году теме сплоченности представителей различных культур и вероисповеданий будет уделено особое внимание, в том числе и на страницах газеты. Сегодня мы хотим рассказать об одной из семей, где супруги принадлежат к разным национальностям. Это обстоятельство не только не препятствует их счастью, но, напротив, обогащает совместную жизнь разнообразием традиций, культур и обычаев, делая её ярче и насыщеннее.

Альбина Арсентьевна и Владимир Иванович Надеждины проживают в поселке Саланчик. Жена — чувашка, муж — мордвин. Они поженились в апреле 1990 года и вот уже почти 36 лет идут по жизни рука об руку.



Альбина Арсентьевна — уроженка с. Атнары Красночетайского района. После школы она поступила в Марийский политехнический институт на факультет лесного хозяйства. По окончании учебы по распределению приехала работать в Красночетайский лесхоз. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем — высоким и общительным парнем, работавшим водителем.



Свадьбу сыграли преимущественно по чувашским обычаям. На второй день Альбина надела красивый чувашский наряд, и родственникам со стороны мужа это очень понравилось.

Родители Владимира Ивановича родом из с. Наваты Нижегородской области, но переехали в Саланчик еще до его рождения. Владимир одинаково хорошо владеет и чувашским, и родным языком. Как отмечает его супруга, большой разницы в традициях между двумя народами она не ощущает. Вспоминает, что, когда была жива бабушка мужа, она старалась научить говорить по-мордовски всех детей. Альбине Арсентьевне также запомнились красивые мордовские песни в ее исполнении.



Супруги Надеждины вырастили и воспитали троих детей. Их первенцем стал сын Александр, затем в семье появились Татьяна и Евгений. В школьные годы дети росли активными: принимали участие и в спортивных, и в культурных мероприятиях. Татьяна занималась в танцевальном коллективе при сельском клубе. Сейчас Александр с семьей проживает в Йошкар-Оле, в их семье воспитываются трое детей. Он, как и мама, окончил факультет лесного хозяйства в Марийском политехническом институте, но по профессии работал недолго. В данное время работает в марийской мемориальной компании мастером участка по обработке камня.



Татьяна окончила экономический факультет Чувашской сельскохозяйственной академии, ведущий консультант в Министерстве экономразвития и имущественных отношений Чувашской Республики. В ее семье растут двое детей.



Евгений, как и Татьяна, проживает в Чебоксарах. Он окончил факультет информатики и вычислительной техники ЧГУ имени Ульянова. Работает главным программистом в ООО «Компас ИТ», пока не женат.



Надеждины всегда с нетерпением ждут приезда детей и внуков и, к счастью, те часто радуют их визитами. Новогодние каникулы не стали исключением — дом вновь наполнился голосами близких. Особенно приятно было Альбине Арсентьевне отправляться с любимой внучкой на лыжные прогулки, ведь этот вид спорта ей ближе всего. Будучи лесником, она частенько обходит владения на охотничьих лыжах, совмещая работу с полезной прогулкой по заснеженному лесу.



Впрочем, катание на лыжах связано не только с работой. Альбина Арсентьевна ежегодно участвует в «Лыжне России» и в других спортивных мероприятиях. Недавно, например, они с мужем не остались в стороне от традиционной рождественской лыжни в сельском поселении.



Активность Альбины Арсентьевны достойна восхищения. По словам руководителя Магаринского территориального отдела Людмилы Егоровой, она всегда готова прийти на помощь и поддержать в любых начинаниях. Они вместе организовывают спортивные и культурные мероприятия в сельском поселении, участвуют в окружных и республиканских соревнованиях и конкурсах, ежегодно окунаются в купель на крещенских купаниях.



В течение пяти созывов Альбина Арсентьевна была депутатом районного Собрания депутатов. Опорой и поддержкой в этом деле был ее супруг, который давал ценные советы в работе.

В настоящее время А.А. Надеждина возглавляет женсовет Магаринского территориального отдела. Она поет в Саланчикском народном хоре, дважды принимала участие в республиканском конкурсе «Восславим женщину», а в 2022 году заняла второе место в республиканском конкурсе «Я — женщина» в номинации «Своё, чувашское, родное».



Преуспела Альбина Арсентьевна и в любимой профессии — является заслуженным лесоводом Чувашской Республики. В этом году исполняется 40 лет как она работает в лесной отрасли, единственной и неизменной на протяжении всего трудового пути. И даже сейчас, будучи на пенсии, она продолжает заниматься любимым делом в должности мастера леса. Ее супруг работает охранником в шумерлинском филиале "Газпром газораспределение Чебоксары».



Когда дети были школьниками, семья Надеждиных активно участвовала в различных соревнованиях и других мероприятиях. В 2006 году они представляли Шумерлинский район на республиканском слёте многодетных семей, посвящённом Международному дню семьи, и удостоились благодарности министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики за достойное воспитание детей. В 2017 году супруги Надеждины были награждены медалью «За любовь и верность». Альбина Арсентьевна считает себя по-настоящему счастливой женщиной, ведь у нее отличный муж, который во всем поддерживает, дети, достигшие определенных успехов в жизни. Все получили образование, у всех есть работа. Они не обделяют вниманием родителей, часто звонят и стараются приезжать.



Есть у Альбины Арсентьевны и любимое увлечение — цветоводство. Она выращивает цветы как дома, так и на садовом участке. Сейчас в их доме радуют глаз цветущие декабристы, а летом сад превращается в настоящий цветочный рай. Как и многие сельские жители, Надеждины держат домашний скот и занимаются огородом. Дети с радостью помогают родителям, приезжая на сенокос и другие важные дела. Вместе они справляются с задачами гораздо легче.

Татьяна Александрова.