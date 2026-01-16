Славе не меркнуть, традициям жить

Есть события, над которыми время не властно. И чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие и слава. К таким событиям относится Великая Отечественная война. О подвиге своих отцов, дедов и прадедов нужно помнить, передавая память из поколения в поколение.

Подрастающее поколение обязано знать историю своей Родины, чтобы испытывать гордость за свой народ-победитель и горечь от понимания того, какой ценой завоевана Великая Победа. А помогает молодежи в этом старшее поколение. Молодые люди не должны забывать о том, что они — наследники Победы. Важно воспитать в них чувство сопричастности к нашей Победе и стремление быть достойными подвига своих дедов и прадедов. Важным достижением в этом направлении стала победа первичной ветеранской организации школы № 3 (председатель Л.И. Лермонтова) во всероссийском конкурсе «Лучшая первичная ветеранская организация».



Работу по патриотическому воспитанию молодежи Совет ветеранов г. Шумерли проводит совместно с историко-краеведческим музеем. Большая часть мероприятий патриотической направленности (цикл уроков мужества «Детство, опаленное войной» и «Спасибо за Победу!») пришлась на месячник оборонно-массовой и спортивной работы и в преддверии Дня Победы. Уроки мужества, классные часы, экскурсии, акции были также посвящены важным датам Великой Отечественной войны: началу и полному снятию блокады Ленинграда, Сталинградской битве, победе советских войск в битве за Москву, началу и окончанию строительства Сурского оборонительного рубежа, Курской битве, Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества. Музейной педагогикой были охвачены обучающиеся практически всех школ Шумерлинского муниципального округа.



Ряд музейных мероприятий с участием военнослужащих, родителей погибших солдат и офицеров, волонтеров был посвящен специальной военной операции. Важное место в деятельности Совета ветеранов отводится волонтерской деятельности. Ветераны пишут письма солдатам, режут основу под маскировочные костюмы, собирают денежные средства и овощи, вяжут теплые носки для бойцов, фасуют соль для сухих супов.



Кроме того, в музее провели вечера памяти к 95-летию космонавта А.Г. Николаева, к 100-летию со дня рождения шумерлинцев — участников Великой Отечественной войны В.К. Симсова и Я.Н. Волкова.



В составе жюри ветераны принимали участие в республиканских и городских мероприятиях. Они оценивали знания ребят в военной викторине в рамках игры «Зарница», в конкурсах-фестивалях «Нам этот мир завещано беречь» и «Салют Победы».



По инициативе и при участии Совета ветеранов был проведен городской конкурс-фестиваль исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений «Улицы в лицах». Школьники сами узнали о героях, имена которых носят городские улицы, и поделились своими знаниями со сверстниками. Все образовательные учреждения подошли к работе творчески. Победители и призеры конкурса — гимназия № 8 и школа № 2 — продолжили выступления на республиканском и российском уровнях.



Провели ежегодный смотр школьных музеев. Количество поданных заявок увеличилось из-за объединения города и района. Приятно было видеть в числе участников конкурса дошкольное учреждение — детский сад «Аленушка».



Первое место в городском смотре-конкурсе школьных музеев присудили этнопедагогическому музею школы № 3, который спустя короткое время был отмечен уже на российском уровне — наряду с лучшими школьными музеями из Москвы и Тулы. Музей шумерлинской школы № 3 представил экспозицию, посвященную строительству Сурского оборонительного рубежа, на выставке «Бастионы Победы» в Музее Победы в Москве.



Напомним, к этому достижению педагоги и ребята третьей школы шли долгие годы. В 2013 году краеведами, членами Совета ветеранов Н. Кондратьевым, А. Пояндаевым и Л. Лермонтовой была инициирована работа по восстановлению участка Сурского оборонительного рубежа. Личным примером они заразили девятиклассников третьей школы. Поисковую работу в данном направлении в дальнейшем подхватили молодые учителя третьей школы В. Ласс и Д. Магулина. Сегодня в школе успешно работает отряд «Поиск». Ребята под руководством педагогов часто бывают в экспедициях, принимают участие в раскопках, связанных с Великой Отечественной войной. Найдено много артефактов, которые стали частью школьного музея. Один из найденных экспонатов был передан в фонд Музея Победы.



Советом ветеранов проводятся и культурно-познавательные мероприятия. По душе всем пришлись литературные вечера, посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова, Бунина. Восторженные отзывы остались о мероприятии, которое в преддверии Дня матери организовала и провела заслуженный учитель РФ З.В. Шурыгина. Ветераны обсудили образ матери в произведении М. Шолохова «Тихий Дон».



Совет ветеранов г. Шумерли, историко-краеведческий музей.