Свидетельство о рождении исключат из перечня документов для пересечения границы

С 20 января 2026 г. свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет имеют право осуществлять выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.



Кроме того, с 20 января российские консульства в вышеуказанных государствах прекращают выдачу свидетельств на возвращение в Россию взамен утраченного или пришедшего в негодность свидетельства о рождении, или если ребенок достиг 14 лет, находясь за рубежом.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.