Ограничение введено по соображениям безопасности

12 января на брифинге с участием министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаила Степанова и представителей операторов связи обсуждалась ситуация с мобильным интернетом в республике.

На некоторых территориях с 31 декабря мобильный интернет ограничен. Решение по ограничению принято на федеральном уровне. Оно введено по соображениям безопасности и носит временный характер. На текущий момент точные сроки возобновления работы мобильного интернета в регионе неизвестны. Ни Минцифры, ни сотовые операторы не влияют на сроки снятия данных мер.

Сложности в работе некоторых сервисов «белого списка» касаются только мобильного интернета. Домашний wi-fi, корпоративные и общественные сети работают в штатном режиме.



Mихаил Степанов анонсировал дополнительные меры, призванные минимизировать возникшие неудобства: будет увеличено количество точек публичного wi-fi, на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов у жителей республики будут расширяться региональные сервисы «белого списка».

Задать все вопросы по ситуации с мобильным интернетом можно по горячей линии: 8 (8352) 56-53-32.



По информации Минцифры Чувашии.

Когда верстался номер: 15 января на ресурсе Сhuvashia.media АНО «Медиацентр Чувашской Республики» появилась информация о снятии ограничений и продолжении работы по донастройке «белых списков». Но отключение в дальнейшем будет применяться — во время опасности атаки БПЛА.