В гостях у Деда Мороза

В новогодние каникулы делегация Шумерлинского округа побывала в Великом Устюге и посетила вотчину главного новогоднего волшебника.

Поездку организовали сотрудники Информационно-ресурсного центра культуры. Кроме работников культуры, в делегацию из 20 человек вошли педагоги, работники системы допобразования, семьи членов СВО, руководители территориальных отделов округа и, конечно, дети.

Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга в сосновом лесу и представляет собой тематический парк площадью 150 га с развлечениями, экскурсиями и с возможностью встретиться с главным волшебником страны.



В тереме Деда Мороза — центральной части резиденции — 12 тематических комнат, по числу месяцев в году: сказочная лаборатория, спальня, гардеробная с коллекцией нарядов, библиотека и другие помещения. В конце экскурсии гостей ждет главное событие — встреча с Дедом Морозом.

Как рассказали нашей газете экскурсанты, в атмосфере волшебства и детства они оказались сразу на Тропе сказок. Баба-Яга, Кот ученый, Соловей-разбойник, Снеговики и другие сказочные герои загадывали загадки, вовлекали в подвижные игры и народные забавы.



Шумерлинцы побывали на поляне Двенадцати месяцев, покатались на Горке желаний, сказочной печи, снегоходах, приняли участие в спортивных состязаниях, сами побывали в роли сказочных персонажей. Одной из изюминок экскурсии стало посещение мастер-класса по изготовлению шоколадных конфет.



Особое впечатление, конечно, оставила душевная встреча с Дедом Морозом. В подарок волшебнику шумерлинцы привезли вышитую салфетку-снежинку и оригинальные ёлочные игрушки, украшенные традиционным чувашским орнаментом. Отныне в вотчине Деда Мороза присутствуют и элементы чувашской культуры.



Домой шумерлинцы привезли сувениры, сладости и яркие эмоции. Всем участникам поездка подарила незабываемые впечатления, зарядила вдохновением и позитивом.

Лариса Михайлина, директор Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа: Ночь в пути — и мы оказались в настоящей сказке. Природные пейзажи, чистый воздух, красивая ухоженная территория… Уникальное место! В вотчине Деда Мороза даже взрослые невольно чувствуют себя детьми.

Всё здесь продумано до мелочей: ледяная комната, сказочная лаборатория, оригинальные локации, интерактивы, квесты, мастер-классы, фотозоны, арт-объекты, костюмы и декорации. Отдельных слов восхищения заслуживают артисты в роли сказочных персонажей!

Самое яркое впечатление, конечно, произвела встреча с Дедом Морозом. Даже взрослые поверили, что он самый что ни на есть настоящий. После общения волшебник вручил каждому экскурсанту именные верительные грамоты, что было неожиданно и очень приятно.

Для нас, работников культуры, экскурсия была полезной еще и в профессиональном плане. Из главной зимней резиденции мы привезли не только яркие впечатления, но и идеи, которые обязательно пригодятся в нашей работе.

Ирина Кушниренко,

заведующая передвижным клубным учреждением: В поездку отправилась со своими детьми: семилетним Арсением и четырнадцатилетним Даниилом. И вот она, сказка! Великий Устюг — вотчина Деда Мороза. Место чудес, волшебства и исполнения желаний. Здесь всё пропитано духом русских народных сказок и былин, верой, надеждой и любовью.

В этом месте все, независимо от возраста, начинают верить в чудеса. Из путешествия привезли просто уйму положительных эмоций и впечатлений!

Наталья Николаева,

заведующая Ходарским

сельским Домом культуры: Родина Деда Мороза — место моей давней мечты. Поездка превзошла все ожидания. Дед Мороз шикарный, ему прямо веришь, что настоящий.

Мы побывали в резиденции, увидели прекрасную ёлку с величественным троном главного новогоднего волшебника. Впечатлили различные мастерские и увлекательные мастер-классы. Вотчина Деда Мороза — это какое-то удивительное место силы и вдохновения!

Мне как работнику культуры было особенно интересно на Тропе сказок. Герои провели с нами увлекательные конкурсы и игры, некоторые из которых я взяла себе на заметку.

Володя Никитин, 10 лет: В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге мне очень понравилось! Больше всего запомнился шоколадный мастер-класс. Я сделал своими руками целых четыре конфеты разной формы. Выбранную форму заливали горячим шоколадом, ждали, пока застынет, а потом аккуратно доставали готовые конфетки. Все получились очень красивыми. После мастер-класса свои конфеты мы упаковали в яркую коробку и забрали домой. За участие в мастер-классе каждому из нас вручили Сертификат кондитера. Ещё произвел впечатление ледник — это целый дворец изо льда! Трон, огромные часы, столы и стулья, даже санки сделаны из чистого прозрачного льда. Всё выглядело потрясающе и ярко светилось разными цветами. Мы весело покатались на ватрушках, снегоходах, на «печке», скатились с ледяных горок. Теперь мечтаю вернуться сюда ещё раз, но уже летом, чтобы снова увидеть всю красоту. Всем советую съездить к настоящему Деду Морозу хотя бы раз. Вам точно понравится!

Анна Смолина, начальник Краснооктябрьского территориального отдела: Наша поездка в Великий Устюг с восьмилетней дочерью Настей — полный восторг! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир детства и чудес. Особенно запомнилась Тропа сказок. Маршрут пролегает по настоящему лесу, где на каждом шагу встречаются знакомые с детства герои. Персонажи активно общаются, загадывают загадки, играют.

Кульминация путешествия — это встреча с Дедом Морозом. Прием в тереме был очень душевным. Дед Мороз с нами поиграл, рассказал истории. После каждому участнику были вручены верительные грамоты о нашем пребывании в Великом Устюге. Глаза ребенка светились от счастья! Фото на троне и личное поздравление стали бесценным подарком.

Это было самое настоящее волшебство! Мы не просто съездили в гости к Деду Морозу, а попали в живую сказку. Дочь счастлива. Я снова почувствовала себя ребенком. Море впечатлений, улыбок и вера в чудеса — бесценны.

Кирилл Михайлов, 15 лет: В Великом Устюге мы побывали с мамой и братом. Впечатления самые хорошие! Особенно запомнилась Тропа сказок с её сказочными персонажами и увлекательными развлечениями. Нас встречали Баба-Яга, Медведь, Разбойник, Шишка, Заяц и Ворона. Мы посетили поляну братьев месяцев.

Запомнились волшебные сундуки, где можно было загадать заветное желание. Верю, что мое обязательно сбудется. В доме Деда Мороза с двенадцатью уникальными комнатами особенно интересной была гардеробная с костюмами на все времена года. Встреча с Дедом Морозом вызвала самые яркие эмоции. Хозяин вотчины вручил нам именные верительные грамоты о пребывании в гостях. Рекомендую всем побывать в этом сказочном месте.

Справочно

Официальной родиной всероссийского Деда Мороза Великий Устюг был объявлен в 1999 году. Город был выбран из-за его богатой истории, живописной природы и расположения на Русском Севере, что соответствовало образу зимнего волшебника.



Постройка главного объекта — резного деревянного терема — началась в сентябре 1999 года. Здание изготовили на Сокольском деревообрабатывающем комбинате. Терем высотой 23 метра, украшенный деревянной резьбой и расписными узорами, открыли 25 декабря 1999 года.



В марте 2000 года вышло постановление о создании Почтового отделения Деда Мороза, которое начало работу в августе того же года. С 2002 года оно стало самостоятельным объектом.

С 2003 года вотчина перешла на круглогодичный режим приёма гостей, привлекая туристов разнообразными программами. В 2004 году появилась «Тропа сказок» — интерактивная программа с аниматорами и сказочными локациями. В 2009 году открылся зоосад — филиал Московского зоопарка. В 2012 году появился Дом моды Деда Мороза.



18 ноября 2005 года был учреждён официальный праздник — День рождения Деда Мороза. Эту дату выбрали потому, что в последний месяц осени в Вологодскую область приходят первые морозы.

Ольга Дмитриева.