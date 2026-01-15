В Чувашии начался Год дружбы народов

Инициатива объявить 2026-й Годом дружбы народов получила единодушную поддержку Общественного совета при Главе Чувашской Республики. По итогам проведенного на портале «Чувашия.Онлайн» опроса вариант «Год дружбы народов» занял лидирующую позицию, набрав 44,06 % голосов пользователей.

Указ был подписан Олегом Николаевым 4 декабря 2025 года.

Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Чувашия – дом для представителей многих национальностей, культур и традиций.

В этом многообразии наша сила и залог устойчивого развития. Важно, чтобы каждый

житель республики чувствовал себя частью единой большой семьи, чтобы мы не только жили рядом, но и по-настоящему понимали, уважали и поддерживали друг друга.

Сейчас, как никогда, нам необходимо укреплять эти связи. Год дружбы народов станет мощным импульсом для проведения масштабных культурных, образовательных и спортивных мероприятий, которые позволят нам еще глубже познакомиться с традициями, языками и искусством всех народов, проживающих на чувашской земле.

Наша задача – создать все условия для того чтобы этот год стал временем открытий, взаимопонимания и еще более тесного сплочения».

Владимир Яшнов, заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа, член Экспертного клуба Чувашии:

Чувашская Республика, возникшая 24 июня 1920 года как национально-автономное образование, всегда была территорией мира, добра и согласия для проживающих на ней представителей разных народностей, конфессий и этнокультурных укладов.

Чувашская Республика одна из немногих в России, где преобладает титульная нация, но это не означает ее доминирования ни в каких сферах жизни в силу природного миролюбия и врожденной толерантности. Религиозный состав населения Чувашии тоже неоднороден. Здесь преобладают православные христиане, есть мусульмане, протестанты и приверженцы традиционной чувашской веры. Однако такая пестрота религиозных убеждений не мешает их конструктивному сосуществованию и даже дружбе, когда, например, православные искренне поздравляют мусульман с их великим праздником Курбан-Байрам, а мусульмане — православных христиан с праздником Светлой Пасхи.

<strong> Сергей Кудряшов, заместитель председателя Общественной палаты Чувашской Республики:</strong>