В Чувашии планируют учредить медаль «За доблесть и отвагу»

Новая награда будет вручаться гражданам, проявившим доблесть и отвагу при исполнении служебного или воинского долга в ходе боевых действий.

В настоящее время проект документа о медали Главы Чувашской Республики «За доблесть и отвагу» проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 20 января 2026 года. Замечания и предложения можно направить на электронную почту: nagrada@cap.ru.

После завершения всех согласований будут осуществлены следующие шаги: разработка эскиза медали и утверждение положения о порядке её вручения.

Чувашинформ.рф.