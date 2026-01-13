В России вводится запрет на автосписание средств

С 1 марта этого года онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги за цифровые подписки.

Теперь компаниям запрещено использовать сохраненные реквизиты карты или счета, если пользователь прямо не подтвердил платеж. А еще сервисы обязаны создать простой и доступный способ отказа — в том числе в электронной форме.

Данное нововведение позволит предотвратить ситуации, когда списание происходит «по инерции», то есть после того, как человек отменил подписку, изменил способ оплаты или удалил карту.

Источник: rg.ru