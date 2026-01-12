Штрафы за нападения домашних питомцев увеличат

Речь идет о несоблюдении правил обращения с животными, что повлекло за собой вред здоровью граждан. Законопроект, предусматривающий значительное увеличение размеров санкций за нарушение правил содержания домашних питомцев, одобрил комитет Госдумы.

Сейчас наказание за такое правонарушение для граждан — это штраф в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для компаний — от 100 до 200 тысяч рублей.

Однако авторы поправок в КоАП считают, что эти санкции недостаточны, и предлагают

◽️повысить минимальный штраф для частных лиц вдвое, увеличив диапазон взыскания до 25 — 50 тысяч рублей,

◽️для юридических лиц сумма возможного штрафа увеличится примерно на треть и составит 200-300 тысяч рублей,

◽️размер взысканий для должностных лиц останется прежним.

По информации с сайта «Российской газеты».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости