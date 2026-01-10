О нововведениях при сдаче отчетности НКО

Одним из приоритетных направлений деятельности Минюста России является создание комфортных условий для некоммерческого сектора в вопросах предоставления отчетности. На территории Чувашской Республики функции по приему и анализу отчетности некоммерческих организаций выполняет региональное Управление Министерства юстиции Российской Федерации.

Для сдачи отчетности с 1 января 2025 года Минюстом России был запущен новый специализированный портал для некоммерческих организаций (nco.minjust.gov.ru), который предоставляет некоммерческим организациям возможности подавать отчетность в Минюст России в электронном виде в рамках ежегодной отчетной кампании, публиковать действующие редакции своих уставов и размещать иную информацию о деятельности НКО в целях информирования о реализуемых мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях.

Перед размещением отчетности необходимо один раз заполнить профиль организации. В дальнейшем эти сведения будут отражены в отчетных формах. При изменении сведений их необходимо только скорректировать. Таким образом, портал позволяет формировать отчетность из тех сведений, которые уже содержатся в профиле некоммерческой организации, за исключением сведений, которые отражают финансовую составляющую отчетов. Сведения о финансовой деятельности вносятся непосредственно в сформированные отчетные формы.

На протяжении года портал показал свою эффективность в принятии отчетности через личные кабинеты зарегистрированных некоммерческих организаций, стал удобным помощником для некоммерческих организаций, строго соблюдающих требования законодательства в данной сфере. Специалисты управления оказывали консультационную и практическую помощь некоммерческим организациям при сдаче отчетности и размещении уставов, направляли информационные письма, проводили семинары, в том числе с выездом в муниципальные округа, помогали сдавать отчетность в ходе личного приема. Такая практика сохранится и в 2026 году. Функционирование автоматизированного рабочего места для представителей некоммерческих организаций при сдаче отчетности непосредственно в управлении продолжится, при этом некоммерческой организации обязательно нужны усиленная электронная цифровая подпись и учетная запись на портале государственных услуг.

Представителями некоммерческого сектора были отмечены положительные моменты предоставления отчетности в электронной форме: удобство, экономия времени и средств, возможность представить отчетность в любое время, а также возможность предоставить размещенную отчетность при необходимости любым иным заинтересованным органам. Для большего удобства Минюстом России с 1 января 2026 года вводится в действие новая унифицированная форма отчетности. При этом с указанного времени порядок предоставления отчетности для общественных организаций изменится – отчетность будет представляться только в электронной форме, отчеты в бумажном варианте приниматься не будут.

В случае возникновения трудностей при работе с порталом можно обратиться в службу технической поддержки по телефону: 8 (495) 568-07-10 или по электронной почте: helpdesk@scli.ru. Необходимую консультацию также можно получить у специалистов управления по телефону 8 (8352) 70-94-52 (доп. 312, 314, 316).

Управление Минюста России по Чувашии.